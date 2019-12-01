Amazon ormanlarını kim yaktı?

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormarlarında yangınların çıkarılması için Brezilya'daki sivil toplum örgütlerine para vermekle itham ettiği Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'dan 500 bin dolar bağış aldığını iddia etti.





Bolsonaro başkanlık konutunun önünde yaptığı açıklamada, "Bu Leonardo DiCaprio havalı bir adam, öyle değil mi? Amazon'un yakılması için para veriyor." dedi.





DICAPRIO O İDDİAYI TEKZİP ETTİ





WWF, itfaiyecilerden fotoğraf aldığı ve DiCaprio’nun bağış yaptığı yönündeki iddiaları reddetti.





Bolsonaro'nun açıklamasına Amerikalı oyuncu ve çevre aktivisti DiCaprio da Instagram hesabından cevap verdi.





DiCaprio, "Bu eşsiz ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan insanların yanında durmaktan gurur duyuyorum." dedi.







Ünlü aktör Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Amazon’u bütün Brezilyalıların geleceği için güvence altına almak adına yorulmaksızın çalışan Brezilyalı yerli topluluklarını, yerel hükümetleri, bilim insanlarını, eğitimcileri ve sıradan insanları desteklemeye bağlılığım sürüyor.” ifadesini kullandı.