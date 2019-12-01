Samanyolu Haber /Dünya / Amazon ormanlarını kim yaktı? /01 Aralık 2019 17:34

Amazon ormanlarını kim yaktı?

"Amazon ormanlarını inşaata açacağım" vaadi ile Brezilya Devlet Başkanı seçilen Jair Bolsonaro aylardır devam eden orman yangınlarını ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'nun çıkardığını iddia etti.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Amazon ormarlarında yangınların çıkarılması için Brezilya'daki sivil toplum örgütlerine para vermekle itham ettiği Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın (WWF) ünlü oyuncu Leonardo DiCaprio'dan 500 bin dolar bağış aldığını iddia etti.

Bolsonaro başkanlık konutunun önünde yaptığı açıklamada, "Bu Leonardo DiCaprio havalı bir adam, öyle değil mi? Amazon'un yakılması için para veriyor." dedi.

DICAPRIO O İDDİAYI TEKZİP ETTİ

WWF, itfaiyecilerden fotoğraf aldığı ve DiCaprio’nun bağış yaptığı yönündeki iddiaları reddetti. 

Bolsonaro'nun açıklamasına Amerikalı oyuncu ve çevre aktivisti DiCaprio da Instagram hesabından cevap verdi.

DiCaprio, "Bu eşsiz ekosistemlerin geleceği tehlikede ve onları koruyan insanların yanında durmaktan gurur duyuyorum." dedi.

Ünlü aktör Instagram hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Amazon’u bütün Brezilyalıların geleceği için güvence altına almak adına yorulmaksızın çalışan Brezilyalı yerli topluluklarını, yerel hükümetleri, bilim insanlarını, eğitimcileri ve sıradan insanları desteklemeye bağlılığım sürüyor.” ifadesini kullandı.

AMAZONLARI İNŞAATA AÇMA VAADİYLE SEÇİLDİ

Bolsonaro Amazonları keresteciliğe ve inşaata açma vaadiyle iktidara gelmişti. 

Yağmur ormanları Amazonlar'da çok sayıdaki yangınlara uluslararası tepkilerin büyümesi sonrası Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, orduyu yangınla mücadele için devreye sokmak zorunda kalmıştı.

Jair Bolsonaro'nun Amazon ormanlarında çıkan yangınlara müdahalede yetersiz kaldığı belirtiliyor.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro'nun aldığı bu karar başta Avrupalı liderlerden gelen mali müeyyide mesajlarının ardından hayata geçmişti. 

Neredeyse her dakika bir futbol sahası büyüklüğünde ormanlık alanın küle döndüğü Amazonlar, dünya oksijeninin neredeyse yüzde 20'sini üretiyor.

Bu sebeple söz konusu yangınların sadece Brezilya ve bölge için değil, ileride bütün dünya için problemlere yol açabileceği, küresel ısınmanın ana kaynaklarından biri olabileceği ifade ediliyor.
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