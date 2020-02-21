Samanyolu Haber /Ekonomi / Amazon satın aldı: İşte o Türk şirketi... /21 Şubat 2020 22:47

Amazon satın aldı: İşte o Türk şirketi...

Amazon'un İstanbul merkezli bir Türk şirketini satın aldığı ifade edildi. İşte o şirket...

SHABER3.COM

116 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin işadamı olarak kabul edilen Jeff Bezos'un şirketi Amazon, İstanbul merkezli Türk şirket Datarow'u satın aldı. Datarow, satışın tamamlandığını  internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Dünya'dan Kerim Ülker'in haberine göre, Datarow, yazılım ve depolama amacıyla Türk girişimciler tarafından kuruldu. 2017'de temeli atılan şirketin ortakları ve kurucuları ise Can Abacıgil ve Eren Baydemir.

2018 yılında Türkiye'de kendi şirketini kurarak giren Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos, 1999'da Time dergisi tarafından "Yılın Kişisi" seçilmişti.
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