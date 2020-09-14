Amazon siparişlere yetişemiyor!

Amazon.com Inc., siparişleri yetiştirebilmek için saatlik 15 dolar başlangıç ücretiyle Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Kanada’da personel sayısını artırıcak.





100 bin yarı zamanlı ve tam zamanlı eleman alacağını duyuran şirket; yeni işlerin çeşitli yan haklar ve belirli şehirlerde 1.000 dolara yakın işe giriş ikramiyesi ile eğitim programlarını ihtiva ettiğini belirtti.





Amazon, 100 adet yeni operasyon binasını yükleme merkezleri, teslimat istasyonları, sıralama merkezleri ve diğer tesisler ile birlikte eylül ayında açmayı planlıyor.





AMAZON'UN 1,6 TRİLYON DOLAR





E-ticaret devi, operasyonlarının büyüklüğü ve piyasa değerindeki atışla birlikte istihdamı artırıyor. Amazon’un hisseleri bu yıl salgı döneminde neredeyse yüzde 70’e yakın değer kazandı. Şirketin piyasa değeri 1,6 trilyon dolara ulaştı.





Şirketin kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos 184 milyar dolar servetle dünyanın en varlıklı kişisi konumunda.