Amazon 'sürücüsüz teslimat' işine mi giriyor?

6 yıl önce kurulan Zoox, otonom araçlarla çalışan bir taksi uygulaması geliştirmeyi hedefliyor. Satışın ne kadara mal olduğu bilgisini paylaşmayan Amazon, şirketin merkezden ayrı olarak faaliyetlerini sürdüreceğini duyurdu.







Euronews'in haberine göre Amazon'un perakende satış müdürü Jeff Wilke, "Yetenekli Zoox ekibinin önümüzdeki yıllarda hayallerini gerçekleştirmelerine destek olmaktan mutluluk duyuyoruz" dedi.





Hedef sürücüsüz teslimat mı?





Diğer yandan Amazon'un alımdaki amacı da merak konusu oldu. Uzmanlar, dev şirketin sürücüsüz araç üretiminden ziyade sürücüsüz teslimat sistemleri geliştirmeye odaklanacağını düşünüyor. Otonom araç sektöründeki gelişmeleri takip eden uzman Sam Abuelsaid, "Amazon muhtemelen bu platformu kendi var olan teslimat filosuna ek veya alternatif olarak uyarlamaya çalışacaktır" yorumunda bulundu.



