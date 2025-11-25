Amazon’un yapay zekaya yapacağı dev yatırım dudak uçuklattı!

ABD’li teknoloji devi Amazon, federal hükümet kurumlarına yönelik yapay zeka ve yüksek performanslı bilgisayar altyapısını güçlendirmek amacıyla 50 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, bulut bilişim platformu Amazon Web Services (AWS), ABD hükümeti için ilk kez kapsamlı bir yapay zeka ve süper bilgisayar altyapısı kuracak. Yatırımın gelecek yıl başlaması bekleniyor.





GELİŞMİŞ İŞLEMCİLER, YAPAY ZEKA HIZLANDIRICILARI...

Proje kapsamında gelişmiş işlemciler, yapay zeka hızlandırıcıları ve yeni nesil ağ teknolojileriyle donatılmış veri merkezleri inşa edilecek. Bu tesislerin toplamda 1,3 gigavatlık ek işlem kapasitesi oluşturacağı belirtiliyor. Yatırım sayesinde federal kurumların AWS üzerinden gelişmiş yapay zeka hizmetlerine erişebileceği, özel AI çözümleri geliştirebileceği ve büyük veri kümelerini daha hızlı işleyebileceği bildirildi.





Amazon, bu altyapının iş gücü verimliliğini artıracağını, kurumların karar alma süreçlerini hızlandıracağını, güvenlik ve analiz kapasitesini genişleteceğini vurguladı.