Samanyolu Haber /Dünya / Amazo'n'a İtalya'da dev ceza /10 Aralık 2021 00:53

Amazo'n'a İtalya'da dev ceza

İtalya'da piyasadaki pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1,1 milyar euro oranında bir ceza kesildiği belirtildi.

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BBC Türkçe'de yer alan ve Övgü Pınar imzası taşıyan habere göre İtalya'da rekabet denetleme kurumu, piyasadaki pozisyonunu kötüye kullandığı gerekçesiyle teknoloji devi Amazon'a 1,1 milyar euro ceza kesti.

Rekabet ve Piyasa Kurumu (AGCM) bugün duyurduğu kararında, "Amazon, e-ticaret lojistik hizmetinde rakip işletmecilere zarar verdi" ifadesini kullandı.

Tekelcilikle mücadele amaçlı kurum, Amazon'un kendi lojistik servisine avantaj sağlayarak piyasa üstünlüğünü güçlendirdiğine kanaat getirdi.

Black Friday (Kara Cuma) gibi kampanya dönemlerinde ve Amazon'un "prime" servisinden faydalananlara sunulan imkanların, Amazon'un kendi lojistik hizmetini kullanmayan satıcıları dezavantajlı konuma soktuğu belirtildi.

"Fulfillment by Amazon" olarak adlandırılan lojistik hizmetini kullanan satıcılara daha fazla görünürlük gibi avantajlar sağlandığı vurgulandı.

Kurum, Amazon'un faaliyet biçiminin kargo şirketleri ve rakip pazaryerlerini de zarara uğrattığını belirtti.

Bu eylemlerle Avrupa Birliği (AB) kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Amazon Europe Core, Amazon Services Europe, Amazon, Amazon Italia Services ve Amazon Italia Logistica isimli şirketlere 1,128 milyar euro ceza verildi.

Para cezasının yanı sıra Amazon'un faaliyetlerini "düzeltici önlemler" de alınacağı ve bunların bir izleme heyeti tarafından denetleneceği de açıklandı. Bu önlemler arasında, üçüncü taraf satıcıların görünürlüğüne ve satışlarına yönelik "adil ve ayrımcı olmayan standartlar" getirilmesi de sayıldı.

Amazon cezayı 'haksız ve orantısız' buldu

Bu karar üzerine Amazon'dan yapılan açıklamada ise "Rekabet ve Piyasa Kurumu'nun kararına kesinlikle katılmıyoruz ve temyiz başvurusu yapacağız" denildi. Amazon, yaptırım kararlarının "haksız ve orantısız" olduğunu savundu.
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