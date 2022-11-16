Amazon'da da işten çıkarmalar başladı

Teknoloji devi Amazon'un çalışanları LinkedIn'de işten çıkarıldıkları haberlerini paylaşmaya başladı. Hafta başında şirketin işgücünün yüzde üçünü yani 10 bin çalışanını işten çıkarmayı planladığı haberleri gelmişti.







Ekonomik durgunluk kaygılarının artmasıyla satışlar yavaşlarken, genel olarak teknoloji sektöründe çalışan binlerce kişi işten çıkarılıyor.







BBC'nin ulaştığı LinkedIn paylaşımlarında işten çıkarıldığını söyleyenler arasında Amazon'un Alexa sanal asistan bölümü, Luna oyun platformu bölümü ve Kindle elektronik okuma cihazı işlerini yürüten Lab126'da çalışanlar var.





Şirket zaten bir süre önce, pandemi sırasında çok fazla kişiyi işe aldığı gerekçesiyle, yeni eleman alımını ve bazı genişleme planlarını durdurmuştu.





Dahası Amazon'a bağlı şirketlerin bazı kolları da zaten kapatılmış, yürütülen bazı projeler iptal edilmişti.





Şirketin kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Jeff Bezos geçen ay, ABD ekonomisinin "zor zamanlara hazırlanma" sinyalleri verdiğini söylemişti.





İnternet üzerinden satışlar düşerken A?mazon hisseleri bu yıl içerisinde yüzde 40 değer kaybetti.





Diğer önde gelen teknoloji şirketleri de daha önce tasarruf amacıyla tensikata gittiklerini açıkladı.





Geçen hafta Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın da sahibi Meta, işgücünün yüzde 13'ünü işten çıkaracağını açıklamıştı.





Şirketin tarihindeki bu ilk toplu çıkarmada 11 bin kişi işini kaybetti.





Elon Musk da Twitter'ı devraldıktan kısa süre sonra, sosyal medya platformunda çalışanların sayısını yarı yarıya azaltacağını söylemişti.





Son haftalarda teknoloji devi Microsoft, ödeme işlemleri platformu Stripe ve bulut odaklı yazılım şirketi Salesforce da toplu işten çıkarma planları açıkladı.



