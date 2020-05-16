Amazon'un kurucusu Bezos 5 yıl sonra ilk dolar trilyoneri olacak





Koronavirüs pandemisi dünya çapında ekonomiyi durma noktasına getirir ve 1920'lerin Büyük Buhranı'ndan beri en büyük ekonomik krizin yaşanması beklenirken, ABD merkezli e-ticaret ve bulut bilişim şirketi Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'un dünyanın ilk dolar trilyoneri olma yolunda ilerlediği hesaplandı.





Comparisun tarafından yapılan Trilyon Dolar Kulübü başlıklı analize göre, Jeff Bezos'un serveti her yıl yüzde 34 artmaya devam ederse 2026 yılında ilk dolar trilyoneri kişi olması kaçınılmaz gözüküyor.





Üstelik basına sızan ihanet skandalının ardından boşanırken 38 milyar dolarlık Amazon hissesi devredip nafaka rekoru kırmasına rağmen.





The Washington Post gazetesini satın alan ve uzayla ilgili bir dizi yatırım yapan Bezos, yazılım-inceleme şirketi Comparisun'un öngörüsü tutar da beş yıl sonra ilk dolar trilyoneri unvanını alırsa, 62 yaşında olacak.





Koronavirüs krizi nedeniyle tüm dünya halkları işsizlik ve yoksulluk sorunuyla baş başa kalırken, Amazon çalışanları uzun zamandır köle işçi şartlarında çalıştırılmalarını protesto ediyor. Ama bu arada Bezos'un serveti 2020'de 28 milyar dolar artarak 143 milyar dolara ulaştı.





Dünyanın halihazırdaki en zengin 25 kişisini inceleyen Comparisun, bunların sadece 11'inin ömürlerinin dolar trilyoneri olmaya yetebileceği sonucuna ulaştı.





Koronavirüs krizi insanlığın ekonomik geleceğini tehlikeye sokar ve beraberinde binbir soru işareti getirirken, sadece ABD'de son iki ayda 36 milyon kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı. Ancak 'Institute for Policy Studies' isimli kuruluşun hesaplamasına göre 18 Mart-10 Nisan döneminde ABD'li milyarderlerin kolektif serveti 282 milyar dolarlık, yani yüzde 9.5 artış gösterdi.