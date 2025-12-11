Samanyolu Haber /Dünya / Ambargo işe yaradı: Rusya’nın petrol gelirleri, en düşük seviyeye geriledi /11 Aralık 2025 18:35

Ambargo işe yaradı: Rusya’nın petrol gelirleri, en düşük seviyeye geriledi

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA), Rusya’nın petrol ihracat gelirlerinin Kasım ayında Ukrayna’yı işgal etmesinden bu yana en düşük seviyeye gerilediğini açıkladı.

SHABER3.COM

Rusya, dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda ve fosil yakıtlardan elde edilen gelirler yaptırımların artan etkisi altında zorlanan devletin finansmanı için hayati önem taşıyor.

IEA raporunda, hem ihracat hacimleri hem de fiyatların düştüğü ve bu durumun ihracat gelirlerini Şubat 2022’deki Ukrayna işgalinden bu yana en düşük seviyeye çektiği ifade edildi. Bu yıl Kasım ayındaki toplam gelir 11 milyar dolar olup, geçen yılın aynı döneminin 3,6 milyar dolar altında seyrediyor. Rusya maliye bakanlığı, yılın ilk dokuz ayında petrol ve gaz gelirlerinin yüzde 22 oranında azalarak toplamda 88 milyar dolara gerilediğini bildirdi.

Ukrayna’nın Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filoya ve dniz petrol tesislerine yönelik saldırıları, Rusya’nın Kasım ayında Karadeniz üzerinden yaptığı deniz yoluyla petrol ihracatını neredeyse yarı yarıya azalttı. Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine almıştı.

Yüksek askeri harcamalar, kalıcı enflasyon ve düşen petrol gelirlerinin birleşimi Rusya’nın bütçesini zorluyor. Moskova’nın bu yıl yaklaşık 50 milyar dolarlık, GSYİH’nin yaklaşık yüzde üçüne denk gelen, bir bütçe açığı vermesi bekleniyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ambargo işe yaradı: Rusya’nın petrol gelirleri, en... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:26:52