Ambargo işe yaradı: Rusya’nın petrol gelirleri, en düşük seviyeye geriledi

Rusya, dünyanın üçüncü büyük petrol üreticisi konumunda ve fosil yakıtlardan elde edilen gelirler yaptırımların artan etkisi altında zorlanan devletin finansmanı için hayati önem taşıyor.



IEA raporunda, hem ihracat hacimleri hem de fiyatların düştüğü ve bu durumun ihracat gelirlerini Şubat 2022’deki Ukrayna işgalinden bu yana en düşük seviyeye çektiği ifade edildi. Bu yıl Kasım ayındaki toplam gelir 11 milyar dolar olup, geçen yılın aynı döneminin 3,6 milyar dolar altında seyrediyor. Rusya maliye bakanlığı, yılın ilk dokuz ayında petrol ve gaz gelirlerinin yüzde 22 oranında azalarak toplamda 88 milyar dolara gerilediğini bildirdi.



Ukrayna’nın Rusya’nın yaptırımları aşmak için kullandığı gölge filoya ve dniz petrol tesislerine yönelik saldırıları, Rusya’nın Kasım ayında Karadeniz üzerinden yaptığı deniz yoluyla petrol ihracatını neredeyse yarı yarıya azalttı. Ekim ayında Amerika Birleşik Devletleri, ülkenin en büyük iki petrol üreticisi Rosneft ve Lukoil’i yaptırım listesine almıştı.



Yüksek askeri harcamalar, kalıcı enflasyon ve düşen petrol gelirlerinin birleşimi Rusya’nın bütçesini zorluyor. Moskova’nın bu yıl yaklaşık 50 milyar dolarlık, GSYİH’nin yaklaşık yüzde üçüne denk gelen, bir bütçe açığı vermesi bekleniyor.

