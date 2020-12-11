Samanyolu Haber /Ekonomi / Ambargo somutlaştı, döviz başını kaldırdı /11 Aralık 2020 12:59

Ambargo somutlaştı, döviz başını kaldırdı

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye dar kapsamlı da olsa yaptırım başlatacağı haberinin ardından yüzde 1’i aşan kayıpla işlem görüyor. Euro da hareketli.

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Her an açıklanabileceği bildirilen yaptırımlara Türkiye tarafından verilecek cevap ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelmesi muhtemel mesajlar takip ediliyor. 

Ayrıca Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden de ilk aşamada kişi ve kurumlara yaptırım uygulama kararı para piyasalarını olumsuz etkiliyor.

24 Aralık'ta toplanacak Para Politikaları Kurulu'nun faizleri bir kez daha artıracağı yönündeki beklentiye rağmen yükselen döviz kurlarında dolar bir ara yüzde 1,5'lik artış görüldü. Dolar8,02 TL'ye kadar yükseldi. Euro da 9,73 TL'yi gördü.

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