Ambargo somutlaştı, döviz başını kaldırdı

Her an açıklanabileceği bildirilen yaptırımlara Türkiye tarafından verilecek cevap ve Amerika Birleşik Devletleri'nden (ABD) gelmesi muhtemel mesajlar takip ediliyor.





Ayrıca Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinden de ilk aşamada kişi ve kurumlara yaptırım uygulama kararı para piyasalarını olumsuz etkiliyor.





24 Aralık'ta toplanacak Para Politikaları Kurulu'nun faizleri bir kez daha artıracağı yönündeki beklentiye rağmen yükselen döviz kurlarında dolar bir ara yüzde 1,5'lik artış görüldü. Dolar8,02 TL'ye kadar yükseldi. Euro da 9,73 TL'yi gördü.



