Türkiye'ye ambargo somutlaştı: Satamazsınız!

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar 2018'de atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı için ilk adım atılmış oldu. Ancak satış anlaşmasının üzerinden 2 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın çift motorlu helikopter ihracatı, ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi.







ABD-İngiltere ortak yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den izin gerekiyor. Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD, Ankara'ya bir dizi yaptırım uyguluyor.





Defencenews, Türkiye'den konuya yakın üst düzey bir yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde "ek sürenin anlaşmanın hayata geçeceği anlamına gelmediğini" yazdı.





Habere göre, adı açıklanmayan yetkili, "Bu teknik veya ticari bir sorun değil. Tamamen siyasi bir sorun. ABD'nin ambargosu devam ettiği sürece, Türkiye ve Pakistan arasındaki anlaşma Ankara-Washington geriliminin bir kurbanı olacak" diye konuştu.





Pakistan tercihini T129'dan yana kullanmadan önce Çin 3 adet CAIC Z-10 tipi helikopteri Pakistan'a yollamış fakat komşusunu el sıkışmak için ikna edememişti. Savunma çevreleri, ABD'nin yaptırımlarından dolayı Türkiye'den istediğini alamayan Pakistan'ın şimdi Çin seçeceğini değerlendirebileceğini söylüyor.