Samanyolu Haber /Gündem / Türkiye'ye ambargo somutlaştı: Satamazsınız! /17 Mart 2021 10:48

Türkiye'ye ambargo somutlaştı: Satamazsınız!

Türkiye ile Pakistan arasında yapılan ancak ABD yaptırımları nedeniyle gerçekleşmeyen 1.5 milyar dolarlık ATAK helikopteri satışında Ankara'ya 6 ay daha ek süre tanındı.

SHABER3.COM

Türkiye ile Pakistan arasında 30 adet T129 ATAK helikopterinin satışına yönelik imzalar 2018'de atıldı. Böylece tek seferde en büyük savunma sanayisi ihracatı için ilk adım atılmış oldu. Ancak satış anlaşmasının üzerinden 2 yıldan uzun bir süre geçmesine karşın çift motorlu helikopter ihracatı, ABD ile Türkiye arasında yaşanan politik anlaşmazlık nedeniyle çıkmaza girdi.

ABD-İngiltere ortak yapımı motor kullanılan ATAK helikopterinin başka bir ülkeye ihracatı için ABD'den izin gerekiyor. Ancak Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımı nedeniyle ABD, Ankara'ya bir dizi yaptırım uyguluyor.

Defencenews, Türkiye'den konuya yakın üst düzey bir yetkiliyi kaynak gösterdiği haberinde "ek sürenin anlaşmanın hayata geçeceği anlamına gelmediğini" yazdı.

Habere göre, adı açıklanmayan yetkili, "Bu teknik veya ticari bir sorun değil. Tamamen siyasi bir sorun. ABD'nin ambargosu devam ettiği sürece, Türkiye ve Pakistan arasındaki anlaşma Ankara-Washington geriliminin bir kurbanı olacak" diye konuştu.

Pakistan tercihini T129'dan yana kullanmadan önce Çin 3 adet CAIC Z-10 tipi helikopteri Pakistan'a yollamış fakat komşusunu el sıkışmak için ikna edememişti. Savunma çevreleri, ABD'nin yaptırımlarından dolayı Türkiye'den istediğini alamayan Pakistan'ın şimdi Çin seçeceğini değerlendirebileceğini söylüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Türkiye'ye ambargo somutlaştı: Satamazsınız! Sonraki Haber >>

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

ABD’de uçak otomobilin üzerine düştü

Arazi aracını kurtarayım derken

Arazi aracını kurtarayım derken

Kamyon hızını alamayınca

Kamyon hızını alamayınca

Cumhur İttifakı'nı boz...

Cumhur İttifakı'nı boz...

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Hadi Özışık ‘ben gazeteciyim’ deyince İYİ Partili Dervişoğlu kahkaha attı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Dörtyol kaymakamı vatandaşlara hakaretler yağdırdı

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Yağmurda ağacın altına sığınan 4 kişinin üzerine yıldırım düştü

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Laf kalabalığı yapmayın, 127,4 milyar dolar NE-RE-DE

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Kılıçdaroğlu: Reform yapacak halleri yok, dağılmış vaziyetteler

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj

Fethullah Gülen Hocaefendi'den Yunan TV'sine mesaj
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:46:28