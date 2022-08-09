Samanyolu Haber /Dünya / Ambargo yüzünden yedek parça bulamayan Rusya bakın uçakları ne yapıyor? /09 Ağustos 2022 11:26

Ambargo yüzünden yedek parça bulamayan Rusya bakın uçakları ne yapıyor?

Ukrayna'daki savaş nedeniyle Batılı ülkelerin yaptırım uyguladığı Rusya'da, hava yolu şirketlerinin uçaklara ekipman sağlamak için filodaki bazı uçakları yedek parça kaynağı olarak kullanmaya başladığı belirtildi.

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Reuters'ın havacılık endüstrisi içerisinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre, devlet kontrolündeki Aeroflot da dahil Rus hava yolu şirketleri yaptırımlar nedeniyle diğer ülkelerden yedek parça tedarik edemediği için ellerinde bulunan uçaklara yöneldi.

Aeroflot'un bazı Boeing 737 ve Airbus A320 uçak modellerinin diğerlerinden daha fazla yedek parçaya ihtiyaç duyması nedeniyle, bu uçak tipinin diğer modellerinden parçalar alındığı ifade edildi.

Aeroflot tarafından işletilen en az bir Sukhoi süper jeti ve bir Airbus A350 uçağının şu an için parçalara ayrılmış durumda olduğu belirtildi.

Rusya'nın uçak filosunun çoğunluğunu Batı'da üretilen uçak modelleri oluşturuyor. Bunlar arasında A320neo, A350, Boeing 737 MAX ve 787 gibi yeni nesil jetler, sürekli güncellenmesi gereken bir teknolojiye sahip.


Havacılık uzmanları yaptırımlar uygulandığı takdirde Rusya'nın uçaklarını uçuşa elverişli kılmak için kendi uçaklarından parçalar alacağını öngörüyordu.

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Rus hükümeti haziran ayında hava yolu şirketlerine yabancı üretimi uçakların en az 2025 yılına kadar uçmaya devam etmesini sağlamak için bazı uçakları yedek parça olarak kullanma tavsiyesinde bulunmuştu.

Bir uçaktan başka bir uçağın uçmasını sağlamak üzere parça alınması işlemi, kullanılamayan uçakları "Noel ağacına" dönüştürmek olarak biliniyor. Nadir olan bu uygulamaya genellikle finansal zorluklarla ilişkili olarak başvuruluyor.

Reuters'a konuşan kaynaklara göre, Rusya'nın ülkeye yaptırım uygulamayan Asya ve Orta Doğu ülkeleri üzerinden yedek parça alma ihtimali de zayıf görünüyor. Bu ülkelerin Batılı devletler tarafından gelebilecek "ikincil yaptırım" endişesi nedeniyle Rusya'ya malzeme tedarik etmeyi kabul etmeyeceği düşünülüyor.
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