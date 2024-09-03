Samanyolu Haber /Spor / Amedspor maçı sonrası Kocaelisporlu futbolcudan skandal sözler /03 Eylül 2024 12:29

Amedspor maçı sonrası Kocaelisporlu futbolcudan skandal sözler

Amedspor'un Kocaelispor'u 3-0 mağlup ettiği ve hakemin iki kırmızı kart gösterdiği maç sonrası Kocaelisporlu futbolcu Ahmet Oğuz'un skandal açıklamaları tepki çekti. Oğuz, maçın hakemi Oğuzhan Aksu'yu hedef alarak, "Böylesi önemli bir maçta nasıl oluyor da doğulu bir hakem atanabiliyor? Sonuçta doğulu!" dedi.

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Sakaryaspor taraftarının Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım’ın maskeleri ile Amedspor maçına gitmeleri sonrası bir skandal daha yaşandı. Bu kez de Kocaelispor'un oyuncularından Ahmet Oğuz'un Amedspor maçını yöneten hakeme yönelik sözleri tepki çekti.

HAKEME SKANDAL SÖZLER: SONUÇTA DOĞULU!

Ersun Yanal'ın çalıştırdığı Amedspor'un TFF 1. Lig ekiplerinden Kocaelispor'u 3-0 mağlup ettiği maç sonrası Ahmet Oğuz, iki kırmızı kart çıkaran maçın hakemi Oğuzhan Aksu'yu hedef aldı. Oğuz, maç sonrasında yayıncı kuruluşa verdiği demeçte şunları söyledi:

"Bizim için kolay geçebilecek bir maçtı, erken iki kırmızı kart gördük. Böylesi önemli bir maçta nasıl oluyor da doğulu bir hakem atanabiliyor? Sonuçta doğulu! Ben bunu hakikaten anlamıyorum. İkili diyaloglara bir türlü giremedik, üslup sıkıntısı var gerçekten üzgünüz. Buraya kazanmaya gelmiştik."
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