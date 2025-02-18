Samanyolu Haber /Gündem / Ameliyat masasında pazarlık yapan muhasebeci tutuklandı /18 Şubat 2025 21:53

Ameliyat masasında pazarlık yapan muhasebeci tutuklandı

İstanbul’da özel bir hastanenin muhasebecisi, kalp krizi geçiren bir hastayla, ameliyat masasında ‘stent ücreti’ pazarlığı yaptığı görüntülerin ortaya çıkması sonucu yürütülen soruşturmada muhasebeci gözatına alınmıştı. Anjiyo işlemi sırasında ameliyathaneye koruyucu kıyafet olmadan girip hasta ile stent fiyatı pazarlığı yapan muhasebeci H.Y., Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklandı.

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İstanbul'da Özel Aile Hastanesi’nde meydana gelen olayda bir hasta ile anjiyo işlemi sırasında stent fiyatı pazarlığı yapıldığına ilişkin görüntüler ortaya çıkmıştı.

Yapılan incelemeler kapsamında hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.
Olaya ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen muhasebeci H.Y. Bakırköy Sulh Ceza Hakimliği tarafından ‘kişinin içinde bulunduğu tehlikeli durum veya zor şartlardan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık’ suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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