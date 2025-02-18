Samanyolu Haber /Gündem / Ameliyat masasında skandal pazarlıkta önemli gelişme /18 Şubat 2025 11:11

Ameliyat masasında skandal pazarlıkta önemli gelişme

İstanbul’da Özel Aile Hastanesi'nde yapılan anjiyo işlemi sırasında hasta ile fiyat pazarlığı yapan muhasebeci, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.

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Yenidoğan bebeklerin SGK'dan daha fazla para almak uğruna ölüme terk edildiği skandal sonrası bir skandal haberi daha gündeme bomba gibi düştü. İstanbul'da faaliyet gösteren Özel Aile Hastanesi'nde hastaya anjiyo işlemi yapıldığı sırada hastanenin muhasebecisi tarafından stent fiyatları söylenilerek pazarlık yapıldı.

Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından soruşturma başlatılmış ve hastanenin anjiyografi ünitesinin faaliyeti durdurulmuştu.

Soruşturma kapsamında, hastayla pazarlık yaptığı iddia edilen muhasebeci H.Y. gözaltına alındı. Öte yandan, olay sonrasında H.Y'nin işine son verildiği öğrenildi.
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