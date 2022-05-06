Samanyolu Haber /Gündem / Ameliyat öncesi PCR testi şartı kaldırıldı /06 Mayıs 2022 20:21

Ameliyat öncesi PCR testi şartı kaldırıldı

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada ameliyatlar öncesi hastalardan istenen PCR testi uygulamasının kaldırıldığı ifade edildi.

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Omicron varyantı ile birlikte dünya genelinde etkisini yitirmeye başlayan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir karar alındığı aktarıldı.

Evrensel'de yer alan habere göre salgınla mücadelede bir önlem daha bırakıldı.

Sağlık Bakanlığı yayımladığı resmi yazıyla hastanelerde artık ameliyat ya da girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.

Böylece ameliyatlar öncesi zorunlu olan PCR testi artık yapılmayacak. Sağlık Bakanlığının bu kararının 26 Nisan’da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındığı belirtildi.
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