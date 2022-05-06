Ameliyat öncesi PCR testi şartı kaldırıldı

Omicron varyantı ile birlikte dünya genelinde etkisini yitirmeye başlayan koronavirüs salgınıyla ilgili yeni bir karar alındığı aktarıldı.







Evrensel'de yer alan habere göre salgınla mücadelede bir önlem daha bırakıldı.

salgınla mücadelede bir önlem daha bırakıldı.





Sağlık Bakanlığı yayımladığı resmi yazıyla hastanelerde artık ameliyat ya da girişimsel işlemler öncesinde hastalara tarama amaçlı test yapılmamasını istedi.







Böylece ameliyatlar öncesi zorunlu olan PCR testi artık yapılmayacak. Sağlık Bakanlığının bu kararının 26 Nisan’da yapılan son Bilim Kurulu toplantısında alındığı belirtildi.