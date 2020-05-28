Samanyolu Haber /Ekonomi / Amerika ağır yaralı /28 Mayıs 2020 18:39

Amerika ağır yaralı

12 Aralık 2019'da Çin'in Vuhan şehrinde ortaya çıkan ve kısa sürede 200'e yakın ülkeye yayılan yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını dünyanın 1 numaralı ekonomisi Amerika Birleşik Devletleri'ni çökertti.

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Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) milli gelir (Gayri safi yurtiçi hasıla/GSYH) 2020 yılının ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5 daraldı. İktisatçılar ekonominin yüzde 4,8 küçülmesini bekliyordu.

İlk çeyrekte motorlu araçlar hariç tutulduğunda ekonomideki küçülme yüzde 4,7 olarak gerçekleşti.

YATIRIMLAR YÜZDE 7,9 AZALDI

Tüketici harcamalarının yüzde 6,8 azaldığı ilk çeyrekte, işletme yatırımlarında düşüş yüzde 7,9 oldu.

2020 ilk çeyrekte ihracat yüzde 8,7 azalırken, ithalatta düşüş yüzde 15,5 olarak gerçekleşti. 

ABD'de işsiz sayısı 40 milyona ulaşırken, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell yıl sonunda işsizliğin yüzde 20'yi aşabileceğini belirtmişti. 

Krize karşı hem Fed hem de Beyaz Saray şu ana kadar 6 trilyon dolardan fazla destek paketi açıkladı.   
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