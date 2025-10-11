Samanyolu Haber /Dünya / Amerika askeri Gazze'ye gidecek mi? İşte cevabı! /11 Ekim 2025 20:49

Amerika askeri Gazze'ye gidecek mi? İşte cevabı!

ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Gazze’yi ziyaret etti: “Amerikan askeri gönderilmeyecek”

SHABER3.COM

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Amiral Brad Cooper, Gazze’ye yaptığı ziyarette çatışma sonrası istikrar sürecini görüştüğünü ve bölgeye ABD askeri gönderilmeyeceğini söyledi.

Cooper, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, Gazze ziyaretinden yeni döndüğünü belirterek CENTCOM liderliğinde kurulacak “sivil-askeri koordinasyon merkezi” için görüşmeler yaptığını ifade etti. Bu merkezin, çatışma sonrası istikrar çabalarına destek olacağı belirtildi.

Trump yönetiminin barış planı kapsamında, Gazze’deki ateşkesi denetlemek için 200 Amerikan askerinin İsrail’e konuşlandırılmasına başlandığı bildirildi. ABD ordusunun, Gazze’de görev yapacak çok uluslu bir görev gücünü koordine edeceği; bu güce Mısır, Katar, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri’nden askerlerin de dahil olmasının beklendiği açıklandı.

Amiral Cooper paylaşımında, “Amerikan askerleri, Başkomutan’ın talimatıyla Orta Doğu’ya barış getirmek için tarihî bir anda görev çağrısına cevap veriyor” ifadelerini kullandı.

Cooper, ağustos ayında ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı’nın başına getirilmişti. CENTCOM, ABD ordusunun Orta Doğu’daki tüm operasyonlarından sorumlu birim olarak görev yapıyor.
