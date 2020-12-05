Samanyolu Haber /Dünya / Amerika, Çin ile değişim programlarını son verdi /05 Aralık 2020 18:20

Amerika, Çin ile değişim programlarını son verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Çin ile ABD arasında gerçekleşen beş kültürel değişim programını sona erdirildiğini açıkladı.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı 4 Aralık'ta web sitesinde yayımlanan duyuruda, “Eğitsel Çin Gezisi Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Liderlik Değişim Programı, ABD-Çin Transpasifik Değişim Programı ve Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı sonlandırıldı." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Karşılıklı Eğitim ve Kültür Değişim Kanunu kapsamında finanse edilen diğer programlar karşılıklı fayda sağlarken, söz konusu beş program (Çin) hükûmeti tarafından yumuşak güç propaganda araçları olarak finanse ediliyor." denildi. 

ÇİN HÜKÛMETİ SESSİZ

Washington'daki Çin Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından seçilen programların temsilcileri karar hakkında açıklama yapmadı.

Sonlandırılan değişim programları, ABD Başkanı John F. Kennedy döneminde imzalanan ve yabancı ülkelerle akademik ve kültürel alışverişi artırmayı amaçlayan “Karşılıklı Eğitim ve Kültür Değişim Yasası'nın (MECEA)” kapsamında gerçekleştiriliyordu.

3 Kasım 2020'de ABD'nin 46'ncı başkanı olarak seçilen Joe Biden başkanlık koltuğunu 20 Ocak 2020'de Donald Trump'tan devralacak. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika, Çin ile değişim programlarını son verdi Sonraki Haber >>

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Uçak otoyola acil iniş yaptı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

Sürücüsüz taksiler Çin'de yollara çıktı

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

AKP'li teyze hükümete böyle tepki gösterdi

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

COVID-19 tedavisi gören Hüseyin Yağmur Hoca'dan mesaj var

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Covid-19 kapalı alanlarda nasıl yayılır

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

Kızgın doktor galeriyi dağıttı

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

'Havalimanındaki sahra hastanesine 20 bin dolara dışardan özel hasta getiriliyor'

"Cem Yılmaz gibi adamdım, Küçük Emrah'a döndüm"

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Viyana Büyükelçisi Ceyhun, Yeşiller Partisi milletvekili Berivan Aslan'ı yok saydı

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!

Yayında çileden çıktı: Beyinsiz ahmaklar sürüsü, seyretmeyin aptallar!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:30:26