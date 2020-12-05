Amerika, Çin ile değişim programlarını son verdi

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı 4 Aralık'ta web sitesinde yayımlanan duyuruda, “Eğitsel Çin Gezisi Programı, ABD-Çin Dostluk Programı, ABD-Çin Liderlik Değişim Programı, ABD-Çin Transpasifik Değişim Programı ve Hong Kong Eğitim ve Kültür Programı sonlandırıldı." ifadeleri kullanıldı.







Açıklamada, "Karşılıklı Eğitim ve Kültür Değişim Kanunu kapsamında finanse edilen diğer programlar karşılıklı fayda sağlarken, söz konusu beş program (Çin) hükûmeti tarafından yumuşak güç propaganda araçları olarak finanse ediliyor." denildi.





ÇİN HÜKÛMETİ SESSİZ





Washington'daki Çin Büyükelçiliği ve Dışişleri Bakanlığı tarafından seçilen programların temsilcileri karar hakkında açıklama yapmadı.





Sonlandırılan değişim programları, ABD Başkanı John F. Kennedy döneminde imzalanan ve yabancı ülkelerle akademik ve kültürel alışverişi artırmayı amaçlayan “Karşılıklı Eğitim ve Kültür Değişim Yasası'nın (MECEA)” kapsamında gerçekleştiriliyordu.



