Amerika’da müzeler yeniden açılıyor





Salgın nedeniyle bir yıldan fazla süren bir kapanmanın ardından başkent Washington ve çevresindeki 8 Smithsonian müzesi açılıyor.





Smithsonian Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’nin Virgnia Chantilly’deki Udvar-Hazy Merkezi geçen yıl salgın nedeniyle kapadığı kapılarını yeniden açtı.





Udvar-Hazy, açılmakta olan 8 Smithsonian müzesinden biri. Salgınla bağlantılı önlemler nedeniyle müzeler kısıtlı ziyaretçi kabul edecek, maske takmak zorunlu olacak ve sosyal mesafeye dikkat edilecek.





Udvar-Hazy Merkezi Washington’daki benzeri Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’nden daha büyük bir tesis.





Ulusal Havacılık ve Uzay Müzesi’nden Jeremy Kinney, “Udvar-Hazy’de daha büyük araçlar sergileniyor, kent merkezine sığmayacak büyük uçaklar.





Bu nedenle insanların araçlara bakabilip, inceleyebildiği biraz daha fazla hangar formatında” diyor.





Müzenin açılışını ve ilk Amerikan uzay aracının 60. Yıldönümünü kutlamak adına ilk defa iki tarihi araç müzade sergileniyor.





Bir F-18 Hornet savaş uçağı ve Amerikan uzay programının başlamasına katkısı olan ilk Amerikalı’yı uzaya taşıyan kapsül.





Başka sergilenenler, dünyanın en hızlı uçağı Lockheed SR-71 Blackbird, en uzun ömürlü uzay mekiği Discovery ve Hiroşima’ya atom bombasını bırakan Enola Gay.





Diğer 6 Smithsonian müzesi ve Ulusal Hayvanat Bahçesi de salgının etkisini kaybetmesiyle açılıyor.