ABD: Doğalgaz krizinde Kıbrıs’ın yanındayız

Amerikan Yönetimi, Kıbrıs'ın bu hafta “Exxon Mobil” ve “Qatar Petroleum” şirketlerine Akdeniz'de arama ruhsatı vermesinin ardından Kıbrıs'ın doğalgaz arama projelerine verdiği desteği yineledi:



“ABD'nin Kıbrıs Cumhuriyeti Münhasır Ekonomik Bölgesine ilişkin politikası uzun süredir devam ediyor ve değişmedi. ABD, Kıbrıs Cumhuriyeti'nin münhasır ekonomik bölgesindeki kaynakları geliştirme hakkını tanıyor".



Türkiye, Perşembe günü Kıbrıs'ı iki şirkete arama ruhsatı vererek kıta sahanlığını ihlal etmekle suçlamıştı. Ankara açıklamasında kendi yetki alanında izinsiz arama yapılmasına izin vermeyeceğini söylemişti.



Ekametherini gazetesinin haberine göre, Biden yönetimi Ankara ile çıkan krizde Kıbrıs’ın yanında tavır aldı. Kıbrıs hükümeti, Perşembe günü Exxon Mobil ve Katar petrole Kıbrıs'ın münhasır ekonomik (EEZ) alanında hidrokarbon araması için lisans vereceğini açıklamıştı.



Türkiye Dışişleri Bakanlığı kararı protesto ederek, hareketin Türkiye’nin Doğu Akdeniz sahanlığını ihlal etmesi anlamına geldiğini iddia etti. Kıbrıs ise söz konusu sahanın adanın kıta sahanlığının bir parçası olduğunu savundu.