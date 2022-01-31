Samanyolu Haber /Dünya / Amerika donuyor!... /31 Ocak 2022 07:24

Amerika donuyor!...

Ülkenin doğusunda yoğun kar yağışının ardından şimdi de dondurucu soğuklar etkili. Binlerce eve elektrik verilemiyor.

Amerika donuyor!...

Kar yağışı, Virginia, Maine, Philadelphia, New York ve Massachusetts eyaletlerinde hayatı olumsuz etkiledi.

Massachusetts eyaletinde kar kalınlığı yer yer 76 cm oldu.


Boston kenti Cumartesi günü bir günde en fazla kar yağma rekorunu kırdı.

En fazla elektrik kesintisi de bu eyalette gerçekleşti.

Yaklaşık 6 bin uçuş kötü hava şartları nedeniyle iptal edildi.


New York eyaletinin bazı bölgelerinde de kar kalınlığı 61 cm oldu.

Sert rüzgar bölge genelinde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesine neden oldu.

Uzmanlar, iklim değişikliği özellikle de ısınan okyanusun fırtınanın gücünü etkilemiş olabileceğini belirtiyor.

Maine, New Hampshire, Massachussetts, Rhode Island, Connecticut, New York ve New Jersey’le Delaware, Maryland ve Virginia eyaletlerinin bazı bölümleri için dondurucu soğuk uyarısı yapıldı.


New York, New Jersey, Maryland, Rhode Island ve Virginia eyaletlerinde acil durum ilan edildi.

Rhode Island’da hayati önemde olmayan bütün karayolu seyahatleri yasaklandı.

Başkent Washington ve Baltimore bölgelerinde kar fazla yağmasa da dondurucu soğuk bu kentlerde de etkili.
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Amerika donuyor!...

Amerika donuyor!...

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