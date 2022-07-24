Amerika Genel Kurmay Başkanından Çin uyarısı: 'Daha tehlikeli hale geldi!'

Milley, Çin hava uçakları ve savaş gemileri tarafından Pasifik’te Amerika ve diğer müttefik güçlere yapılan engelleme çabalarının bu zaman diliminde önemli oranda arttığını kaydetti.







Amerika Genelkurmay Başkanı, “Mesaj Çin ordusunun havada, denizde bu bölgede önemli oranda daha saldırgan bir hale gelmesidir” dedi.





Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre Milley’nin açıklamaları Amerika’nın Pasifik ülkeleriyle Çin’i dengelemek amacıyla ilişkilerini güçlendirme çabalarını arttırdığı bir sırada geldi.





Mark Milley bu açıklamalarını Endonezya’da yaptı.





Milley’nin bölgeye yönelik ziyareti Çin tehdidine odaklanmış durumda.





Milley, bu hafta Avustralya’nın Sydney kentinde Hint-Pasifik ülkelerinin genelkurmay başkanlarıyla bir araya gelecek. Toplantının ana gündem maddesi Çin’in artan askeri gücüyle özgür, açık ve barış içinde bir Pasifik sağlamak.





Amerikalı askeri yetkililer Çin’in Tayvan’ı işgal etme ihtimaline karşı uyarılarda bulunuyor.





Yetkililer Pekin’in 2027’de Tayvan’a karşı harekete geçme konusunda hazır olmak istediğini belirtiyor.





Amerika Tayvan’ın en önemli müttefiki ve Tayvan’a silah desteği sağlıyor.





Amerikan yasaları Tayvan’a yönelik tehditlerin çok ciddiye alınması gerektiğini belirtiyor ancak Amerikan ordusunun bir Çin saldırısında Tayvan’ı doğrudan savunacağı konusu biraz tartışmalı.





Amerika ve bölgedeki müttefikleri Pekin’in son dönemde Solomon Adaları’yla imzaladığı güvenlik anlaşmasından da endişeli.





Bu anlaşma sayesinde Çin’in Güney Pasifik’te donanma üssü kurabileceği düşünülüyor. Amerika ve Avustralya Solomon Adaları’na bunun hoş görülmeyeceğini belirttiler.





Milley, Çin’in bu bölgeye kendi amaçları doğrultusunda uzanmaya çalıştığını belirtti ve bunun endişe verici olduğunu çünkü Çin’in bunu iyi amaçlı nedenler için yapmadığını söyledi.





Mark Milley, “Bölge boyunca etkinliklerini arttırmaya çalışıyorlar ve bunun da bölgedeki müttefiklerimiz ve ortaklarımız için muhtemelen olumlu olmayan sonuçları var” dedi.





Mlley, Endonezya’nın da bölge için kritik önemde olduğuna dikkat çekti ve “Onlarla müşterek işbirliğini geliştirmek için çalışmak istiyoruz ki Çin’in neden olacağı bütün zorluklarla başedebilsinler” dedi.





Bu yıl başında Amerika Endonezya’ya 13,9 milyar dolar değerinde savaş uçağı satmayı onaylamıştı.





Geçen Aralık ayında da Dışişleri Bakanı Blinken Amerika’yla Endonezya arasında ortak tatbikatların yapılması için anlaşmaya imza atmıştı.