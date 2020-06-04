Amerika inceleme başlattı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Donald Trump, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınına rağmen uluslararası ticareti sekteye uğratacak kararlara imza atıyor. Yeni cephe dijital hizmet vergileri.





ABD önceki gün aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin uyguladığı “dijital hizmet vergisi” hakkında inceleme başlattı.





Covid-19 sanayi ve hizmet sektörlerinin gelirlerini sert vururken, Amazon ve Facebook gibi şirketler krizin kazananı oldu.





AMERİKA, ULUSLARARASI DİJİTAL VERGİYE KARŞI





Avrupa Birliği (AB) ve Fransa öncülüğünde görüşülmeye başlayan dijital vergiler 160 milyar dolar geliri olan Google gibi devlerin çoğunun ABD merkezli olması sebebiyle ABD’nin mukavemeti ile karşılaştı. Bu yüzden şu ana kadar uluslararası dijital vergiye dair henüz mesafe alınamadı.





Türkiye’nin de aralarında olduğu İtalya, Birleşik Krallık ve Hindistan gibi ülkeler dijital vergi almaya dönük kanunlar çıkarmaya başladı. ABD’nin inceleme başlattığı bu durumun dijital hizmet vergisi kaynaklı yeni ticaret gerilimlerine sebep olabileceği belirtiliyor.





AYRIMCILIK VAR MI, YOK MU?





ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer, “Dijital hizmet vergisi uygulayan veya uygulamayı planlayan tüm ülkeleri Google, Amazon, Facebook, Apple ve diğer ABD’li büyük teknoloji şirketlerine karşı ayrımcılık yapıp yapmadıklarını inceleyeceğiz.” dedi.





Lighthizer, "Başkan (Donald) Trump ticaret yaptığımız ülkelerin bizim şirketlerimizi adil olmayan bir şekilde hedef alan vergiler uyguladığını düşünüyor." ifadelerini kullandı.





Lighthizer, ABD’nin şirketlerini ve çalışanlarını ayrımcılığa karşı savunmak için gerekli tüm adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.





İNCELENEN ÜLKELER CEVAPLARI 15 TEMMUZ’A KADAR GÖNDERECEK





ABD Resmi Gazetesi'nde yayımlanan belgeye göre Avusturya, Brezilya, Çekya, Avrupa Birliği, Hindistan, Endonezya, İtalya, İspanya, Türkiye ve İngiltere'yi kapsayan inceleme çerçevesinde bu ülkelerin yetkili makamları ile konsültasyon talep edildi.





İnceleme başlatan ülkelerin değerlendirmelerini 15 Temmuz’a kadar ABD yetkililerine teslim etmesi isteniyor. İnceleme ABD'nin bu ülkeler aleyhine ek gümrük vergisi başlatmasıyla sonuçlanabilir ve ülkeler arasında süregelen uluslararası ticaret gerilimlerini artırabilir.





FRANSA VERGİYİ 2020 SONUNA ERTELEMİŞTİ





Geçen yıl Fransa’nın dijital hizmet için yüzde 3 vergi uygulayacağını açıklaması sonrası ABD aralarında peynir ve şampanya gibi ürünlerin olduğu 2,4 milyar dolar değerinde ürüne gümrük vergisi getirmekle tehdit etmişti.





Fransa da vergilerin toplanmasını 2020 sonuna kadar ertelemişti. Bu vergiler Google ve Facebook gibi şirketlerin yerelde sağladığı hizmetlerden vergi geliri elde etmek için uygulanıyor.





Birleşik Krallık’ın 1 Nisan’da yürürlüğe giren dijital hizmet vergisi de ocak ayında ilk açıklandığında ABD’den ek vergi misillemesi tehdidiyle karşılaşmıştı.





ABD Ticaret Bakanı Steve Mnuchin yasa iptal olmadığı takdirde Birleşik Krallık’taki otomobil üreticilerini hedef alan yeni gümrük vergileri getireceklerini söylemişti.





ENDONEZYA’DA YÜZDE 10 KDV YOLDA





İnternet ekonomisinin devlerinden birine ev sahipliği yapan Endonezya, 15 Mayıs’ta yaptığı açıklama ile Netflix ve Spotify gibi streaming hizmetler veren şirketlerin hizmetlerine temmuzdan itibaren yüzde 10 KDV uygulamaya başlayacağını duyurdu.





Google, Temasek Holdings ve Bain & Company tarafından yapılan bir araştırmaya göre Endonezya’nın internet ekonomisi 2025 itibarıyla 130 milyar dolara ulaşacak.





OECD NEZDİNDE MÜZAKERELER SÜRÜYOR





Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Teşkilatı (OECD) üyesi 140’a yakın ülke daha önce benzeri bulunmayan ve büyük teknoloji şirketlerinin yükselişini hesaplara daha iyi katmayı amaçlayan uluslararası bir vergi yasası üzerinde müzakerelerine devam ediyor.





Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, yıl sonuna kadar uluslararası bir yasada uzlaşılmadığı takdirde ulusal yasalar kapsamında vergilendirmeye başlayacağını duyurdu.





Maire, Covid-19 krizinde teknoloji şirketlerinin çoğu şirketten daha iyi durumda olduğuna işaret ederek, “Dijital bir vergi hiç bu kadar meşru ve gerekli olmamıştı.” dedi.





HEM STOPAJ HEM DHV ALAN TEK ÜLKE TÜRKİYE





Dünya gazetesi köşe yazarı Ussal Şahbaz, teknoloji şirketlerinden hem Dijital Hizmet Vergisi (DHV) hem de stopaj alan tek ülkenin Türkiye olduğuna dikkati çekiyor ve bunun makul bir yaklaşım olmadığı değerlendirmesini yapıyor.





“Türkiye’nin uygulamaya koyduğu düzenlemelerde stopaj da var. Facebook’un ödeyeceği Gelir Vergisi'ni peşin olarak reklam verenden alıyorsunuz.” diyen Şahbaz, Facebook ve Google platformlarındaki hedefli reklamların birçok ülkede genel DHV'den daha yüksek oranlarda vergilendirildiğini de kaydetti.





Şahbaz, “Bizde tüm oranların aynı olması haksızlık.” dedi.





İNCELEMENİN AMACI YAYGINLAŞMASINI ÖNLEMEK





ABD’nin başlattığı inceleme ile dijital hizmet vergilerinin yaygınlaşmasını önlemeyi amaçladığını belirten Şahbaz, görüşlerini şöyle aktardı: “ABD inceleme kararı ile DHV uygulayan ülkelere gözdağı vererek bu verginin yayılmasını önlemek istiyor. Çünkü vergiyi ödeyecek Facebook ve Google Amerikan şirketleri."



