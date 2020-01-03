Samanyolu Haber /Ekonomi / Amerika-İran gerilimi tansiyonu yükseltti /03 Ocak 2020 12:20

Amerika-İran gerilimi tansiyonu yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri (ABDN Başkanı Donald Trump şahsi Twitter hesabına Amerikan bayrağının olduğu tweeti sabitlerken, Irak büyükelçiliğinin işgal teşebbüsüne misilleme olarak Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ve İran destekli Haşdi Şabi Genel Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'i öldürdüklerini açıkladı. Amerika ile İran arasındaki gerilim piyasaları sarstı. Yılın 2'nci işlem gününde Borsa İstanbul yüzde 2'ye yakın düşüşle başladı. Dolar 5,97 TL'yi aşarken, euro 6,66 TL oldu.

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SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasında Irak üzerinde tırmanan gerilimi piyasalarda tansiyonu yükseltti. 

Türkiye saati ile (TSİ) 10:19'da Amerikan Doları yüzde 0,19 artıda 5,9703 seviyesine tırmandı. 

Doların önemli piyasa paraları karşısındaki değerini gösteren Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) yüzde 0,5 artıda 1.188,25 puan oldu.

Türk Lirası euro karşısında da değer kaybetti. Euro TSİ ile 6,67 TL'den satılıyor. 

BORSA İSTANBUL REKORU MÜTEAKİP SERT DÜŞTÜ

2 Ocak'ta son 22 ayın rekorunu kıran ve 105 bin puanı aşan Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise yüzde 2'ye yakın düştü. BİST 199 endeksi TSİ ile 11:10'da 114 bin puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor.

Türkiye 2 yıl vadeli Hazine tahvillerinin faizi 33 baz puan artarak yüzde 12,89'a, 10 yılık tahvil faizi ise 10 baz puan artışla yüzde 12,28'e yükseldi. 

5 yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 275 puan seviyesinde. ABD'nin Irak'ta ikamet eden vatandaşlarına "Irak'ı terk edin" mesajı yayımlaması ve Irak'a 900'e yakın asker sevk edileceğini açıklaması gerilimin tırmanacağının işareti olarak yorumlandı. 

Gerilimin etkisi ile Brent tipi petrolün varil fiyatı yüzde 4 artarak 68 doların üzerine çıktı. 

İRAN: İNTİKAMINI ALACAĞIZ

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani de Süleymani'nin ölümünün ardından İran'ın ABD'ye direnme konusunda daha da kararlı hale geldiğini ifade etti. 

Ruhani, "Şüphesiz İran ve bölgede özgürlük isteyen diğer ülkeler Süleymani'nin intikamını alacaktır." dedi.
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