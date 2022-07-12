Samanyolu Haber /Gündem / "Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu /12 Temmuz 2022 11:07

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

Georgia’da bulunan ve çok ilgi çeken Stonehenge benzeri anıt, kimliği belirsiz kişiler tarafından havaya uçuruldu...

"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

İngiltere’deki ünlü Stonehenge kalıntılarına benzeyen bir anıt, Amerika’nın Georgia eyaletinde bir yol kenarında yükseliyordu. Sabaha karşı anıta gelen kimliği belirsiz kişiler, anıtın dört sütunundan birini dinamitle havaya uçurdular ve çökmesine neden oldular.

Elbert İlçe Ticaret Odası, web sitesinde, granit anıtın Elberton kasabasının yedi mil kuzeyinde bulunduğunu yazıyor. Taş levhalar, Sanskritçe, Klasik Yunanca gibi arkaik dillerin yanı sıra İngilizce, Rusça, Hintçe, Çince, Arapça ve İbranice gibi modern dillerde yazılmış 10 mesaj içeriyordu. Bazıları mesajların bir kıyametten sonra yaşamak için kılavuz olarak oluşturulduğunu düşünüyor.

Amerikan versiyonu sadece 1980'lerde inşa edilmiş olsa da, bloklar aynı zamanda eski İngiliz Stonehenge gibi güneş ve ay döngülerindeki önemli tarihlere göre ayarlanmış durumdaydı. Anıtın amacı ve inşaatının kim tarafından finanse edildiği bilinmiyor. İddialara göre bazı insanlar bu anıtın şeytana tapanlar tarafından dikildiğini düşünüyor ve bu yüzden de düşmanlık besliyordu.

Patlama güvenlik kamerasına kaydedildi ve yapanları bulmak için geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.
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"Amerika’nın Stonehenge'i" olarak bilinen yapı havaya uçuruldu

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