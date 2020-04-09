Samanyolu Haber /Ekonomi / Amerika o havuza Türkiye'yi almadı /09 Nisan 2020 12:32

Amerika o havuza Türkiye'yi almadı

Koronavirüs salgını sonrasında dolara yönelik küresel talebi karşılamak için 14 ülkenin merkez bankasıyla swap (para takası) hattı kuran Amerikan Merkez Bankası (FED) Türkiye’yi havuza dahil etmedi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Korona Krizi'nde dolar talebini karşılamak için merkez bankası (Fed) üzerinden Avrupa Merkez Banası'nın (ECB) yanısıra 14 ülkeye daha likidite desteği veriyor. 

Swap (dolar-yerli para birimi takası) kanalı açılan ülkeler arasında Endonezya, Güney Kore ve Meksika da dahil edilirken Türkiye dışarıda kaldı. 

FED’in swap imkânından yararlanmak isteyen ülkeler Amerikan tahvillerinin teminat olarak gösteriyor. 

Elinde 27-30 milyar dolar tutarında ABD tahvili olan Endonezya 60 milyar dolar seviyesinde bir takas imkânına kavuştu.

TAHVİLLERİ SATTIK, ŞİMDİ DIŞLANIYORUZ

Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, "Türkiye, 2018 yılında tahvillerde ciddi bir azaltmaya gitti. Şu anda 3 milyar dolara yakın ABD tahvili var. Açılsa bile swap hatlarından ancak bu kadar faydalanabiliyoruz. ABD tahvili olan ülke çok daha fazla yararlanabiliyorlar. Türkiye buradan maalesef faydalanamıyor.” dedi. 

Swap hattı açılsa bile 3 milyar doların çok yetersiz kalacağını belirten Şengül, “Çok daha büyük montanlı bir pencere olması gerekiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) 50 milyar dolarla başladığı imkânı 1 trilyon dolara çıkartıyor. Belki de o fondan faydalanılabilir.” diye konuştu.

"AMERİKA İLE KONUŞULUP ÇÖZÜLEBİLİR"

Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım ise Dünya'ya verdiği mülakatta Fed'in 2008 Krizi'nde yaptığı gibi swap hatlarıyla listedeki ülkelere ciddi bir likidite desteği sağladığını söyledi.
 
"Bence bu biraz Amerikan Merkez Bankası’yla yapılan anlaşmayla ilgili." diyen Yıldırım, "Dış ticaret hacmine de bakılıyor. Konuşulup çözülebilecek bir durum.” dedi.

FED'İN SWAP DESTEĞİ VERDİĞİ MERKEZ BANKALARI:

Avrupa (ECB) 
Japonya (BOJ) 
Kanada
İsviçre 
İngiltere 
Singapur
Güney Kore
Brezilya
İsveç
Avustralya
Yeni Zelanda
Meksika
Norveç
Danimarka 
Endonezya
 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika o havuza Türkiye'yi almadı Sonraki Haber >>

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Çoluk çocuğumuz aç, aç!

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Polis abarttı: Depodaki gizli tıraşa evlere şenlik baskın

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

Ulusal Kanal'da infaz yasası yorumu: Cemaate yeni operasyonlar için boşaltılıyor

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak"

'Boşalan cezaevleri yeniden muhaliflerle dolacak

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Kazım Güleçyüz'ün anlattığı 'Hocaefendi' kim?

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Havalimanındaki 3 bin 500 araç alev alev yandı

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Kamyonun hatalı sollaması ölüme sebep oldu

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Gazetecilerden meslektaşları için kampanya

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Alman şehirlerinde ezan sesleri: Müslümanlara moral için hoparlöre izin verildi

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı

Ekranda öksüren profesörün Covid-19'a yakalandığı açıklandı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:44:45