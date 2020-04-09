Amerika o havuza Türkiye'yi almadı

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Korona Krizi'nde dolar talebini karşılamak için merkez bankası (Fed) üzerinden Avrupa Merkez Banası'nın (ECB) yanısıra 14 ülkeye daha likidite desteği veriyor.





Swap (dolar-yerli para birimi takası) kanalı açılan ülkeler arasında Endonezya, Güney Kore ve Meksika da dahil edilirken Türkiye dışarıda kaldı.





FED’in swap imkânından yararlanmak isteyen ülkeler Amerikan tahvillerinin teminat olarak gösteriyor.





Elinde 27-30 milyar dolar tutarında ABD tahvili olan Endonezya 60 milyar dolar seviyesinde bir takas imkânına kavuştu.





TAHVİLLERİ SATTIK, ŞİMDİ DIŞLANIYORUZ





Spinn Danışmanlık Kurucu Ortağı Özlem Derici Şengül, "Türkiye, 2018 yılında tahvillerde ciddi bir azaltmaya gitti. Şu anda 3 milyar dolara yakın ABD tahvili var. Açılsa bile swap hatlarından ancak bu kadar faydalanabiliyoruz. ABD tahvili olan ülke çok daha fazla yararlanabiliyorlar. Türkiye buradan maalesef faydalanamıyor.” dedi.





Swap hattı açılsa bile 3 milyar doların çok yetersiz kalacağını belirten Şengül, “Çok daha büyük montanlı bir pencere olması gerekiyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) 50 milyar dolarla başladığı imkânı 1 trilyon dolara çıkartıyor. Belki de o fondan faydalanılabilir.” diye konuştu.





"AMERİKA İLE KONUŞULUP ÇÖZÜLEBİLİR"





Şekerbank Başekonomisti Dr. Gülay Elif Yıldırım ise Dünya'ya verdiği mülakatta Fed'in 2008 Krizi'nde yaptığı gibi swap hatlarıyla listedeki ülkelere ciddi bir likidite desteği sağladığını söyledi.

"Bence bu biraz Amerikan Merkez Bankası’yla yapılan anlaşmayla ilgili." diyen Yıldırım, "Dış ticaret hacmine de bakılıyor. Konuşulup çözülebilecek bir durum.” dedi.





FED'İN SWAP DESTEĞİ VERDİĞİ MERKEZ BANKALARI:





Avrupa (ECB)

Japonya (BOJ)

Kanada

İsviçre

İngiltere

Singapur

Güney Kore

Brezilya

İsveç

Avustralya

Yeni Zelanda

Meksika

Norveç

Danimarka

Endonezya