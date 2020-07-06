Samanyolu Haber /Ekonomi / Amerika serbest düşüşte! /06 Temmuz 2020 11:18

Amerika serbest düşüşte!

Yatırım bankası Goldman Sachs, daha önce yüzde 4,2 olarak açıkladığı Amerika Birleşik Devletleri (ABD) 2020 yılı küçülme tahminini yüzde 4,6 olarak değiştirdi. Söz konusu daralma yaklaşık 1 trilyon dolara (6,9 trilyon lira) tekabül ediyor.

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Goldman Sachs Group Inc. ekonomistleri Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ekonomisi için bu çeyreğe dair küçülme tahminini düşürdü. 

Ancak kurum, bazı eyaletlerin Koronavirüs ile mücadelede yeni kısıtlamalar getirmesiyle birlikte salgının eylülde rayına oturacağını belirtti.

Jan Hatzius'un öncülük ettiği Goldman ekonomistleri, tüketici harcamalarının büyük bir ihtimalle bu ve gelecek ay değişmeyecek olmasına karşın, diğer ekonomilerin faaliyetlere devam etmenin mümkün olduğunu ve maske takmak gibi davranış değişikliklerinin yardımı olabileceğini ispatladığını belirtti.

"KISITLAMALARIN TOPARLANMAYI ETKİLİYOR"

Goldman ekonomistlerinin önceki gün yayımladıkları raporda, “Daha sıkı eyalet kısıtlamaları ve gönüllü sosyal mesafenin ekonomik faaliyet üzerinde halihazırda gözle görülür etkisi oluyor.” denildi.

Ekonomistler, ABD ekonomisinin üçüncü çeyrekte yüzde 25 büyümesini bekliyor. Önceki tahmin yüzde 33 idi. Bu da bu yıl için yüzde 4,6 daralma anlamına geliyor. Bankanın önceki küçülme tahmini yüzde 4,2 idi.

Bankaya göre işsizlik bu yılın sonunda en az yüzde 9 olacak. Önceki tahmin yüzde 9,5 idi.
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