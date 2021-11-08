Amerika seyahat yasaklarını gevşetiyor

Bir yıldan fazla süredir Amerika’nın Brezilya, Çin, Hindistan, İngiltere gibi birçok ülkeden seyahate sınırları kapalıydı.



8 Kasım’dan itibaren kısıtlamalar yerini aşı şartına bırakıyor.



8 Kasım’la birlikte Amerika uluslararası ziyaretçilere kapılarını açıyor, ancak bu ziyaretçilerin aşı olmuş olmaları gerekiyor.



Amerika; Kanada ve Meksika’yla sınır kapılarını da aşı olanlar için açıyor.



Ulaşım sektörü ve Avrupalı müttefikleri Amerika’ya ülkelere özgü yasakları kaldırması çağrısı yapıyordu.





Amerika’ya gelmek isteyenlerin uçağa binmeden önce tamamen aşılı olmaları gerekiyor. Yolcular ayrıca Amerika’ya seyahat etmeden 72 saat önce yapılmış ve sonucu negatif çıkmış Covid-19 testini de göstermek zorunda.



18 yaşından küçük çocuklar için aşı zorunluluğu yok, ancak negatif Covid-19 testi göstermek zorunlu. 2 yaş ve altındakiler için ise test zorunluluğu yok.



Aşı oranlarının yüzde 10’dan az olduğu ülkelerden ABD'ye gelmek isteyenler için uygulamada boşluklar olabileceği sanılıyor. Bu kategoride değerlendirilen yaklaşık 50 ülkeden yolcular ABD'ye yalnızca turizm ve iş amaçlı gelemeyecek. Bu ülkelerden ABD'ye gelmek isteyenler Amerikan yönetiminden izin almak zorunda.



Amerikan yönetimi bu ülkelerin yolcularına insani ya da acil bir durum söz konusu olduğunda izin verileceğini belirtiyor.



Amerika’ya gelmek için Dünya Sağlık Örgütü’nün onayladığı bir aşıyı olmak gerekiyor. Bu aşılar, Pfizer, Moderna, Johnson&Johnson, AstraZeneca ve Sinovac.