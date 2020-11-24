Amerika tarihinde bir ilk!

The Wall Street Journal gazetesinin haberine göre eski Federal Rezerv (Fed) Başkanı Janet Yellen, Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) 78'inci hazine bakanı olarak görev yapacak.





74 yaşındaki Yellen, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgını sebebiyle 1929 Büyük Buhranı'ndan bu yana en derin ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde Amerikan hazinesini idare edecek. Fed'den hazine bakanı olarak tayin edilen ilk kişi G. William Miller olmuştu.





Janet Yellen, dolar musluğunun kısılmasına dair politikalarda kararlılığı ile tanınıyor.





Yellen, Barack U. Obama tarafından 2010'dan 2014'e kadar Fed başkan yardımcısı olarak görevlendirilmişti. Daha önce San Francisco Fed başkanlığı görevini ifa eden Yellen, 2014'te Ben Bernanke'nin yerine Fed başkanlığına getirilmişti.





Yellen, 2018 yılında koltuğu Jerome Powell'a devretmişti.