“Amerika Tehlikeyi Atlatıyor”

CNN televizyonuna konuşan Zients, görevin şimdi aşılara güveni arttırmak ve virüsün ve çeşitlerinin yayılmasını önlemek için yeterli sayıda Amerikalı’yı aşılamak olduğunu vurguladı.

Amerikalı sağlık yetkilileri ülkede aşıyla ilgili tereddütlerin üstesinden gelinmesi ve aşıya en kolay şekilde ulaşılması için baskı altında.

Amaç, Başkan Joe Biden’ın ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar Amerikalılar’ın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine ulaşmak.





Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim aynı zamanda Başkan Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de bu amaca ulaşılması halinde salgında başka bir dalganın gerçekleşme ihtimalinin pek mümkün görünmediğini söyledi.





Fauci, toplumun ne kadar fazlası aşılanırsa gelecek bahar ya da kış mevsiminde önemli bir dalgayı görme ihtimalinin o kadar azalacağını kaydetti.





Bu nedenle aşılamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Fauci aşıları kastederek, “Şimdi geçen bahar ya da kış mevsiminde elimizde olmayan jokere sahibiz” ifadelerini kullandı.





Fauci bu açıklamaları NBC televizyonuna yaptı.



