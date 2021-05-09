“Amerika Tehlikeyi Atlatıyor”

CNN televizyonuna konuşan Zients, görevin şimdi aşılara güveni arttırmak ve virüsün ve çeşitlerinin yayılmasını önlemek için yeterli sayıda Amerikalı’yı aşılamak olduğunu vurguladı.
Amerikalı sağlık yetkilileri ülkede aşıyla ilgili tereddütlerin üstesinden gelinmesi ve aşıya en kolay şekilde ulaşılması için baskı altında.
Amaç, Başkan Joe Biden’ın ABD'nin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz’a kadar Amerikalılar’ın yüzde 70’inin en az bir doz aşı olması hedefine ulaşmak.
Ulusal Sağlık Enstitüsü’nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi’nin başındaki isim aynı zamanda Başkan Biden’ın sağlık danışmanı Dr. Anthony Fauci de bu amaca ulaşılması halinde salgında başka bir dalganın gerçekleşme ihtimalinin pek mümkün görünmediğini söyledi.
Fauci, toplumun ne kadar fazlası aşılanırsa gelecek bahar ya da kış mevsiminde önemli bir dalgayı görme ihtimalinin o kadar azalacağını kaydetti.
Bu nedenle aşılamanın oldukça önemli olduğunu vurgulayan Fauci aşıları kastederek, “Şimdi geçen bahar ya da kış mevsiminde elimizde olmayan jokere sahibiz” ifadelerini kullandı.
Fauci bu açıklamaları NBC televizyonuna yaptı.
Zients CNN’e yaptığı açıklamada, Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri CDC’nin tamamen aşılanan kişilerin kalabalık dış ortamlarda ya da kapalı ortamlarda maske takmaları gerektiği yönündeki tavsiye kararını da savundu.
Bazı sağlık uzmanları CDC’nin tavsiyelerinin çok katı olup olmadığını sorguluyorlardı. Bu uzmanlara göre tamamen aşılanan kişilerin kapalı ortamlarda maske takmaması aşılara güveni arttırabilir.
Zients, CDC’nin zaman içinde daha fazla insanın maskelerini çıkartmasına izin vereceğini kaydetti ve Amerikalılar’ın maske yorgunluğunu anlayabildiğini söyledi.
“O noktaya varıyoruz” diyen Zients, “Tünelin sonundaki ışık parlaklaşıyor” dedi ve “Korumamızı muhafaza edelim” ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı: “Amerika’nın salgından toparlanması için daha uzun yolu var”
Bu arada Amerikan Ticaret Bakanı Gina Raimondo, ülkenin salgından toparlanması için daha uzun yolu olduğunu söyledi.
Raimondo bu açıklamasını CBS televizyonuna yaptı.
"Cesur adımlar atıyoruz" diyen Raimondo, bununla birlikte daha gidilecek uzun bir yol olduğunu kaydetti ve Amerikalılar’a iş bulma konusunda yardımcı olmak için hazır olmaları gerektiği mesajını verdi.
İnsanların korku nedeniyle işlerine dönmediğini belirten Ticaret Bakanı, anne babaların çocuk bakım yerleri bulamamasını ya da okulların hala kapalı olmasını insanların işlerine dönememesinin diğer nedenleri olarak sıraladı.