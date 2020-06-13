Amerika'da 174 yıl sonra bir ilk!

"Başdenetçi", "başsayman" olarak Milwaukee Belediyesi’nde 1,6 milyar doları denetleyen Ayça Sawa, yüzde 50’nin üzerinde oy alarak şehrin önemli görevlerinden birini üstlenmiş oldu.







1,6 MİLYAR DOLARI YÖNETİYOR





Doğduğu şehrin bütçesini denetleyecek olan Ayça Sawa, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) mülakat verdi.





Milwaukee’nin 174 senelik tarihinde ilk defa bir kadının "başdenetçi" olarak seçildiğine işaret eden Sawa, "Milwaukee’nin bütçesi 1,6 milyar dolar. Bunun bütün muhasebesini yapıp, her sene mali tablosunu çıkartıyoruz. Aynı zamanda Milwaukee’nin 7 bin memuru için her 2 haftada bir maaşların ödemesini yapıyoruz ve federal hükûmetten gelen paraların hepsinin muhasebesini yapıp doğru kullanılmasını denetliyoruz." dedi.





BELEDİYE BAŞKANININ HER HARCAMASI DENETLENİYOR





Sawa belediye başkanının yaptığı projeler için bağımsız mali analizler hazırladıklarını ve belediye meclisinin kararına yardımcı olduklarını belirterek, "Şehrin bonolarını satıyoruz. Bir de son olarak belediye başkanının bütün departmanlarının programlarını biz denetliyoruz.” ifadelerini kullandı.





Ayça Sawa (sağda), anne ve babasının 1980'li yıllarda göçmen olarak geldiği Amerika'da baş denetçi olarak seçildi.

YEMİN TÖRENİ İNTERNET ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİ





Koronavirüs salgın sebebiyle internet üzerinden yemin ettiğini aktaran Ayça Sawa, “Yemin törenim çok güzel oldu. Korona salgınının belki tek pozitif tarafıydı. İnternet üzerinden düzenlendi ve beni yemin ettiren hâkim, burada şehirde seçilen ilk kadın hâkimdi. Ben de ikinci seçilmiş kadın olarak bu gururu yaşadım. Aynı zamanda internet üzerinden olduğu için Türkiye’den annem ve bütün akrabalarım, Londra’dan ağabeyin, Avrupa ve Amerika’dan bütün beni destekleyen arkadaşlarım, Türkler hepsi bağlandı ve 70 kişi izledi. Çok duygusal oldu.” dedi.







GENÇ KADINLARA MESAJ: HAYALLERİNİZİN ARKASINDAN KOŞUN





Sawa, genç kadınlara da mesaj vermeyi ihmal etmedi. Sawa, “2020 yılında hâlâ kadınların böyle yüksek yerlere geç gelmesi bizim yılmamamız gerektiğini gösteriyor. Genç kadınlara mesajım, hayallerinizin arkasından koşun ve devam edin.” ifadelerini kullandı.





"TÜRKİYE’NİN MÜKEMMEL YEMEKLERİNE HASRET KALDIM"





ABD’ye gelişinden de bahseden Başdenetçi Sawa, “Annem ve babam lisansüstü ve doktora yapmak için Amerika’ya gelmiş. En sonunda 1980’lerde Milwaukee’ye taşınmışlar. Babam burada iş bulunca ben de Milwaukee’de doğdum. Yazlarımızı da anne tarafım Egeli olduğu için en çok Çeşme’de geçirdik. Bütün kuzenlerimle birlikte plaja giderdik." dedi.





Sawa, "Türkiye’de en çok Ege’nin güzel denizine ve plajlarına hasret kaldım. Tabii ki mükemmel yemekleri ve en önemlisi ailem. Onlarsız hiçbir şeyin tadı tuzu olmuyor.” diye konuştu.