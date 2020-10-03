Amerika'da fişledi, ihaleyi kaptı!

"Bundan sonra devlet üretecek" denilerek, yabancı şirketten alınıp Darphane'ye devredilen, ancak Darphane'nin de 5 ay önce kurulan "DNS" isimli özel firmaya devrettiği bandrol tarifesine yüzde 1.276 zam geldi.







Eski firma, 1 milyon bandrolü 23 bin liraya satarken, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AKP) yakın işadamı Halil İbrahim Danışmaz'ın kurduğu DNS firması 29 Eylül'de aynı miktar bandrol basımı için 316 bin 546 lira istedi.





Hazine Bakanı Berat Albayrak'ın yakın arkadaşı Halil İbrahim Danışmaz (sağda), Darphane'nin ihalesini kazandı.





AMERİKA'DA AKP İÇİN FİŞLEME YAPTI





AKP'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) lobi faaliyetleri için milyonlarca dolar aktardığı Turkish Heritage Vakfı'nın eski başkanı Halil İbrahim Danışmaz’ın ABD'de faaliyet gösteren kişi ve kurumlar hakkında Ankara'ya "düzenli bilgi gönderdiği" ortaya çıkmıştı.





Bandrol basımında yerli ve milli yapılması amacıyla başlatılan operasyonda adrese teslim ihaleler ve avantajlar nedeniyle sektörde büyük tartışma başlamıştı.





Türkiye'de tütün ve alkollü ürünlere yapıştırılan bandrolleri yaklaşık 12 yıldır ihaleleri kazanan Sicpa isimli yabancı bir firma üretiyordu.





ADRESE TESLİM İHALE DNS'E





Hazine ve Maliye Bakanlığı, ihaleleri iptal ederek, Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü'ne verdi.





Yeni bandrollerin devletin üretmesini beklerken çıkarılan düzenleme ile önce Darphane Matbaası Kamu İhale Kanunu dışına çıkarıldı. Akabinde işi 3'üncü firmalara yaptırma yetkisi verildi. Mayısta kurulan DNS isimli firma bandrol ihalesini aldı.



