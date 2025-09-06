Amerika'da gerilim tırmanıyor Trump tehdit etti, Maduro rest çekti

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirirken ABD ile Venezuela arasında artan gerginliğe değindi.





Trump, Venezuela'ya ait savaş uçaklarının ABD donanma unsurlarına yakın uçmaları hakkında ne düşündüğü yönündeki bir soruya, "Bence başları belaya girecek. Onlara bunu söylüyoruz. Tehlikeli bir pozisyonda uçarlarsa, kaptanlarımız ne yapmak istediklerine kendileri karar verir." diye cevap verdi.





Ülkesinin başkenti Karakas'ta ordu komutanlarıyla bir araya gelen Maduro, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Uçaklarınızı düşürürüz" tehdidine karşı adeta rest çekti.





Maduro, Venezuela halkına saygı gösterilmesi koşuluyla her zaman diyaloga ve görüşmelere açık olduklarının altını çizdi.





Karayipler'de gerilim tırmanıyor. ABD ile Venezuela arasındaki karşılıklı tehditler, iki ülkeyi adım adım savaşın eşiğine sürüklüyor.ABD'nin uyuşturucu kartellerine karşı operasyon için Venezuela açıklarına savaş gemileri ve uçaklar göndermesi, dünya kamuoyunun dikkatini bölgeye çevirdi.Veneuzela ordusuna ait 2 savaş uçağının uluslararası sulardaki ABD donanma gemisine yakın uçuş gerçekleştirmesi ABD Başkanı Donald Trump'ı kızdırdı.Duruma tepki gösteren ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela'yı adeta tehdit etti.Söz konusu uçakların ne kadar yakından uçmasının ABD için "tehlike" oluşturduğu sorusuna ise Trump, "Eğer bizi tehlikeli bir duruma sokarlarsa o uçaklar düşürülecek." dedi.ABD Başkanı Trump'ın sözlerine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'dan jet cevap geldi.Maduro, "Şu anda silahsız mücadele aşamasındayız. Bu; siyasi, iletişimsel ve kurumsal bir aşamadır. Venezuela saldırıya uğrarsa silahlı mücadele aşamasına geçer." ifadesini kullandı.Ülkesinin seferberlik sürecinde olduğunu vurgulayan Maduro, şunları söyledi:-Bizler barış yanlısıyız ama aynı zamanda savaşçı bir milletiz. Hiç kimse, ne bugün ne de gelecekte, bizi köleleştiremez.-ABD, Venezuela’da şiddet yoluyla rejim değiştirme planlarından vazgeçmeli.-Saldırı olursa, halkımız ulusal, yerel ve bölgesel düzeyde, planlı ve örgütlü şekilde silahlı mücadele evresine geçer.ABD’nin Karayipler'deki askeri hareketliliğine değinen Maduro, "Venezuela'nın Karayipler'deki karasuları halka aittir. Komplolar, tehditler, darbeler ve müdahaleler Karayipler ve Güney Amerika'ya geri dönmemelidir." diye konuştu.Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetlerin şiddete yol açan çetelere ve Kolombiyalı paralı askerlere karşı büyük zaferler kazandığına işaret eden Maduro, Bolivarcı Venezuela halkının onurunu ve haysiyetini her daim savunmaya hazır olduklarını kaydetti.