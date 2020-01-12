Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da kasırga dehşeti /12 Ocak 2020 20:06

Amerika'da kasırga dehşeti

Amerika Birleşik Devletleri'nde kasırga dehşeti. Teksas, Alabama ve Louisiana başta olmak üzere çok sayıda eyalette yaşanan 257 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşanırken binlerce uçak seferi de iptal edildi.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) güneyinde pek çok eyalette etkili olan kasırga ve fırtınalar sebebiyle 11 kişi hayatını kaybetti. 

Teksas, Alabama ve Louisiana başta olmak üzere çok sayıda eyalette yaşanan 257 binden fazla evde elektrik kesintisi yaşanırken binlerce uçak seferi de iptal edildi. 

Özellikle Teksas eyaletinde yaşanan yoğun kar ve yer yer golf topu büyüklüğünde dolu yağışı ile yollardaki buzlanmanın da onlarca trafik kazasına sebep olduğu bildiriliyor. 

KASIRGADA KONTEYNER EV 60 METRE SAVRULDU

Kaza mahalline giden bir polis memuru ile bir itfaiye erinin, bir otomobilin, Louisiana eyaletinde de bir konteyner evin kasırga tarafından 60 metre havada savrulduğu ve enkaz haline gelen evden bir çiftin cesetlerinin çıkarıldığı belirtildi.

ABD meteoroloji yetkilileri çok sayıda kişinin ölümüne ve büyük maddi hasara yol açan ve şu ana dek 18 milyon kişinin yaşadığı bir bölgede etkili olan kasırga ve fırtınalı hava dalgasının, ülkenin doğu ve kuzey eyaletlerine doğru ilerlediğini duyurdu. 

Çok sayıda eyalette pazar günü için kasırga ve su taşkınları alarmı verildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'da kasırga dehşeti Sonraki Haber >>

Ahmet Burhan'ı mutlu eden ziyaret

Ahmet Burhan'ı mutlu eden ziyaret

Yangını bırakıp tatile giden başbakana 'aptalsın' dedi

Yangını bırakıp tatile giden başbakana 'aptalsın' dedi

Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri

Kanal İstanbul'a karşı insan zinciri

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Motorsiklet sürücüsünün zor anları

Kırmızı ışığı dinlemeyince

Kırmızı ışığı dinlemeyince

'Beni Bırak' Diyen Kadın sesine Polis Koştu ama...

'Beni Bırak' Diyen Kadın sesine Polis Koştu ama...

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

Son sözleri 'Lâ ilahe illallah' oldu

O öğrencileri unutmadı!

O öğrencileri unutmadı!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Ukrayna uçağı havada alev topuna dönmüş!

Saniye farkı ile kurtuldu!

Saniye farkı ile kurtuldu!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:15:59