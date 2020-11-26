Amerika'da sessiz bir 'Şükran Günü'









Demokrat Partili Eski Başkan Yardımcısı ve seçilmiş başkan Biden doğup büyüdüğü Delaware’de küçük sahil kenti Rehoboth‘daki yazlık evlerinde, eşi Jill ile birlikte kızları Ashley Biden ve damatları Howard Krein’i akşam yemeğinde ağırlayacak.

Biden ailesi Şükran Günü’nü daha önceki yıllarda geleneksel olarak Massachusetts kıyılarındaki Nantucket Adası’nda büyük bir aile buluşmasıyla kutluyordu. Biden dün yaptığı Şükran Günü konuşmasında, oğulları Beau’nun vefat ettiği 2015 yılı hariç son 40 yıldır Şükran Günü’nde mutlaka seyahet edip büyük bir aile buluşması yaptıklarının altını çizdi.

Biden konuşmasında oğullarını kaybettikleri yıl Şükran Günü’nde yaşadıkları yas ortamını, “Onsuz ilk Şükran Günü’nü hatırlıyorum, o boş sandalyeyi, o sessizliği. İnsanın nefesini kesiyor. Öyle bir durumda başka birşey düşünmek ve şükran sunmak gerçekten çok zor” sözleriyle ifade etti.

Şükran Günü’nü genellikle Florida’daki Mar-a-Largo tesisinde geçiren Başkan Donald Trump için de bu yıl tüm kutlamalar mümkün olduğunca kısıtlandı. Trump ailesiyle birlikte Washington’da, Beyaz Saray’da olacak.

Trump geçen yıl ise Afganistan’a beklenmedik bir ziyaret düzenleyerek Afgan lider Eşref Gani’yle bir araya gelmiş, bazı ABD askerlerine de Şükran Günü geleneğine uygun olarak akşam yemeğinde hindi sunmuştu.

Trump Şükran Günü mesajında, “Tüm Amerikalılar’ı sahip olduğumuz nimetler için Tanrı’ya dua etmek adına evlerinde ve ibadet yerlerinde buluşmaya davet ediyorum” dedi.

Kendisi de geçen ay Corona virüsüne yakalanan ancak pandemi sürecinde çoğu kez sağlık uzmanlarının uyarılarına rağmen Beyaz Saray’da büyük çaplı buluşma ve toplantılar düzenleyen Trump’ın Şükran Günü’nde temkinli davranması ve halka da bu yönde mesaj vermesi dikkat çekti.







Seyahat eden Amerikalılar’ın sayısı yarıya indi





Ülkede Salı günü 2 binden fazla kişi Corona virüsü enfeksiyonu nedeniyle hayatını kaybetti. Bu, Mayıs ayından bu yana bir günde kaydedilen virüs kaynaklı en fazla günlük can kaybı olarak kayıtlara geçerken uzmanlar ve yetkililer Amerikalılar’ı Şükran Günü’nde kalabalık buluşmalar ve seyahatten uzak durmaya çağırdı.





Uyarılara rağmen yaklaşık 5 milyon Amerikalı’nın geçen hafta Cuma günü ile bu hafta Salı günü arasında havayollarını kullanarak seyahat ettiği belirtiliyor. Ancak bu, geçen yıl aynı dönemde kayıtlara geçen seyahat yoğunluğunun yüzde 60 altında.





Amerikan Otomobil Birliği yetkilileri de bu yıl geçmiş yıllara oranla çok daha az kişinin seyahat edeceğini öngörüyor.