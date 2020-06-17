Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da silahlı milis dehşeti! /17 Haziran 2020 10:46

Amerika'da silahlı milis dehşeti!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) New Mexico eyaletinin Albuquerque şehrinde sistematik ırkçılığı karşı gerçekleştirilen protestolara silahlı milisler müdahale etti. Bir protestocunun yaralandığı belirtildi.

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Siyahi George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi ile başlayan ırkçılık karşıtı gösteriler Amerika Birlişek Devletleri'nde (ABD) devam ediyor. 

Polis, eski bir şehir konseyi adayını bir protestocuyu vurduğu şüphesiyle gözaltına aldıklarını kaydetti.

15 Haziran'da protestocular şu anda dünyanın birçok farklı noktasında olduğu gibi eski bir heykelin devrilmesi talebinde bulundu. 

"İSTİLACININ HEYKELİNİ KALDIRIN"

Protestocular dün tekrar İspanyol "istilacı" Juan de Oñate'nin heykelinin etrafında toplandı, ancak bu sefer karşılarına "New Mexico Yurttaş Korumalar" isimli bir milis grup çıktı. 

The Washington Post'un aktardığına göre grup, heykelin yıkılmasının belediye bütçesinin azalmasına sebep olacağını düşündüğü için olaylara müdahale etti.

İki taraf arasında yaşanan arbedenin ardından silah sesi duyuldu.

Protesto sırasında çekilen görüntülere göre 31 yaşındaki Steven Baca'nın bir kadını yere ittiği, daha sonra protestocular onu kovalayınca da silah çekip birini vurduğu görülüyor. Vurulan adamın yaralandığı ifade edildi.

Kendilerine "New Mexico Yurttaş Korumalar" ismi veren grubun üyeleri Baca'yı ve kurbanı tanımadıklarını iddia ederek, sadece olayların gerginleşmesini önlemek için oraya gittiklerini iddia etti. 

Eyalet yetkilileri ise iddiaların doğru olmadığını belirtti.

VALİ MİLİSLER İÇİN "YEREL TERÖRİSTLER" DEDİ

Demokrat New Mexico Valisi Lujan Grisham, "Bu ağır silahların orada olmasının tek sebebi protestocuları korkutmak istemeleriydi." diye konuştu. 

Grisham, grubun beyaz halkın üstünlüğüne inandığını da ifade etti ve üyelerini "yerel teröristler" olarak nitelendirdi.
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