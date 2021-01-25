Amerika'da silahlı saldırı: 5 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silahlı saldırı dehşeti. Saldırıda yaralanan bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.







Indianapolis Metropolitan Polisi (IMPD) Şefi, bunun 10 yıldır şehirde en çok can kaybı yaşanan silahlı saldırı olduğunu ifade etti.





Indianapolis Belediye Başkanı, saldırıyı "toplu cinayet" olarak nitelendirdi.





IMPD ilk olarak pazar sabah saat 4 sularında bir kişinin vurulduğuyla ilgili ihbar üzerine olay yerine gitti.





Polis, burada yaralı bir çocuk buldu. Daha sonra polise bir blok ötedeki eve saldırıldığıyla ilgili bir ihbar geldi. Burada biri hamile bir kadın olmak üzere 5 cansız beden bulundu.





Polis, saldırının planlı olduğunu düşündüklerini ifade etti.