Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'da silahlı saldırı: 5 ölü! /25 Ocak 2021 12:57

Amerika'da silahlı saldırı: 5 ölü!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Indianapolis şehrinde bir silahlı saldırıda 5 kişi ve doğmamış bir bebek öldürüldü.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) silahlı saldırı dehşeti. Saldırıda yaralanan bir çocuğun da hastaneye kaldırıldığı ve durumunun kritik olduğu belirtildi.

Indianapolis Metropolitan Polisi (IMPD) Şefi, bunun 10 yıldır şehirde en çok can kaybı yaşanan silahlı saldırı olduğunu ifade etti.

Indianapolis Belediye Başkanı, saldırıyı "toplu cinayet" olarak nitelendirdi.

IMPD ilk olarak pazar sabah saat 4 sularında bir kişinin vurulduğuyla ilgili ihbar üzerine olay yerine gitti. 

Polis, burada yaralı bir çocuk buldu. Daha sonra polise bir blok ötedeki eve saldırıldığıyla ilgili bir ihbar geldi. Burada biri hamile bir kadın olmak üzere 5 cansız beden bulundu.

Polis, saldırının planlı olduğunu düşündüklerini ifade etti.
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