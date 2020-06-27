Amerika'da skandal!

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında yardım skandalı.





Vergi mükelleflerine gönderilen destek paketi kapsamında en az 1 milyon 100 bin ölüye de çek gönderildiği ortaya çıktı.





Gönderilen çeklerin toplam değeri 1,4 milyar dolar.





Kongre'ye rapor sunan Hesap Verebilirlik Ofisi'nin yayımladığı raporda, söz konusu yardım paketinin Kongre'den geçmesinin akabinde Hazine Bakanlığı'nın yetkililere bir an önce çeklerin dağıtılması talimatı verdiği belirtildi.





HESAPLARA OTOMATİK YATIRILDI





Vergi ödeyen kişilere ailedeki kişi başı 1.200, çocuk başı 500 dolar gönderilmesine imkân tanıyan paket kapsamında, 2018 ve 2019 yıllarında vergi iadesi yapan kişilere çekler otomatik olarak banka hesapları üzerinden yatırıldı.





Çekler bazı kişilerin ise ev adreslerine gönderildi.





Raporda martta başlayan çek ödemelerinde mayısa kadar ölü kişilerin durumunun hesaba katılmadığı, bu sebeble çeklerin hayatta olmayan 1 milyon 100 bin kişiye de gittiği belirtildi.