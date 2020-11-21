Amerika'da tarihi buluşma yarın

SAMANYOLUHABER- Respect İslam Enstitüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) tarihi bir buluşmaya vesile olacak.





Aralarında toplumun hemen her kesiminin önde gelen temsilcilerinin bulunduğu misafir konuşmacılar, Müslümanların azınlık olarak yaşadıkları batı dünyasında nesilleri yetiştirmenin önemini anlatacak.





İçinde bulundukları topluma inançlarını ve öz değerlerini koruyarak uyum sağlayabilmenin eğitimli olmaktan geçtiğini vurgulayacak olan konuşmacılar, insanlığı İslamiyet'in kucaklayıcı yorumu ile tanıştırabilmenin yolunun da eğitim kurumlarını güçlendirmekten geçtiğinin altını çizecek.







Respect İslam Enstitüsü Tanıtım Direktörü Beytullah Çolak, programın İngilizce olacağını belirterek,

"Ana dili Türkçe olan dostlarımızdan beklentimiz hem kendilerinin katılmaları hem de yerli dostlarını davet etmeleri. Bu çevrimiçi Bağış Toplama Etkinliğimiz bir anlamda manevi ziyafet sofrası olacak." şeklinde

konuştu.





BAĞIŞ TOPLAMA ETKİNLİĞİNE KİMLER KATILCAK?

Respect İslam Enstitüsü'nün etkinliğinde şu isimler konuşma yapacak: CNN’in 2018’de en etkili 25 Müslüman Amerikalı arasında saydığı Hind Makki, İslam üzerine dünyaca ünlü akademisyen Dr. John Esposito, Afrikan Amerika’nın siyahi müslümanların Mısır Ezher’den ilk mezun olan temsilcisi Üstad Ubaydullah Evans, Latin kökenli müslümanların temsilcisi İmam Daniel Hernandez, eşi ve kendisi ama olan Amerika’da cami cami gezip kendisi gibi engellilerin Müslüman topluma entegresi için seminerler verip Braille Kuran dağıtan İmam Nadir Thabatah, milyonu aşkın cemaati olan merhum Warisuddin Muhammedin kızı Laila Muhammad, müslümanlar arasında meşhur sosyal media fenomeni ve akademisyen Dr. Craig Considine.





2015 YILINDAN BERİ FAALİYET GÖSTERİYOR





Respect İslam Enstitüsü, ABD'nin önde gelen İslami yüksek öğretim Kurumlarından biri. 2015 yılından bu yana 11 programıyla 3 binden fazla öğrenciye hizmet verdi.





Okul, İslami ilimler öğrencilerine burs ve hibe sağlamaya özel önem veriyor. Öğrencilere sağlanan yıllık burs ve hibeler 65 bin doları aşıyor. Bu tür fonların önemli bir kısmı cömert bağışçılardan geliyor.





Bağış toplama etkinliğinde, Respect İslam Enstitüsü bağışçıları online İslami eğitim programlarını ilerletmek ve dünyanın her yerinden farklı kültürlere sahip öğrencilere sunulan bursların sayısını artırmak için bağış toplamayı hedefliyor.





Program tarihi: 22 Kasım 2020 Pazar

Saat: 14:00 (EST)

Houston: 13:00

California: 11:00

İngiltere: 19.00

Almanya, Fransa, Mısır: 20.00

Yunanistan, Azerbaycan, Türkiye: 22.00

Kırgızistan: 00.00 (23 Kasım 2020 Pazartesi)

Sidney: 04.00 (ertesi gün)





Programın konuşmacıları:

- Süleyman Eriş - Respect Enstitüsü Başkanı

- Dr. Sh. Atıf Said - Müslüman Çocuklar Eğitim İmamı ve San Antonio, Teksas Civic Center

- Dr.Craig Considine - Rice Üniversitesi'nde Profesör - Bir Katolik olarak, kendisini Müslüman topluluğuna yakın hissediyor. Bir çok Müslüman arkadaşı var! ISNA Konvansiyonunun seçkin konuşmacılarından biri.

- İmam Daniel Hernandez - Pearland İslam Merkezi İmamı, Houston. Latin müslüman toplumunda aktif bir müslüman lider!

- Sr. Hind Makki - Sosyal Politika ve Anlayış Enstitüsü - CNN anketiyle en etkili 25 Müslüman seçildi.

- Br. Boonaa Muhammad - Şair ve Yazar. Mohammed, Canadian Broadcasting Corporation, Poetry Face-Off’ta "En İyi Yeni Sanatçı" ödülünü kazandı. Ayrıca Toronto'daki Theatre Passe Muraille'de oyun yazarı ikametgahı vardır.

- Dr. John Esposito - Din ve Uluslararası İlişkiler Profesörü ve Georgetown Üniversitesi'nde İslami Araştırmalar Profesörü. Alwaleed Center for Muslim-Christian Understanding ve The Bridge Initiative'in Kurucu Direktörü.

- Sr. Laila Muhammad - Hon'un Büyük kızı. Sr. Clara Muhammad. Muhtaç ailelere yardım etmek amacıyla kurulan Ash-Shamsiyyah / The Umbrella, Family Service'in Kurucusu ve İcra Direktörü.

- İmam Nadir Thabatah - Görme engelli Müslümanlara dağıtılmak üzere ABD camilerine 150'den fazla Kur'an-ı Kerim gönderdiler. Ayrıca görme engelli Müslümanların inançlarını öğrenmelerine yardımcı olmak için bir uygulama başlattılar.

- Ustadh Ubaydullah Evans - American Learning Institute for Muslims'de araştırmacı. Ayrıca zaman zaman Ta'leef Collective ve Inner-City Muslim Action Network (IMAN) ile de eğitim veriyor. El Ezher'den mezun olan ilk Afrikalı Amerikalı.

- Dr. Zuleyha Çolak - Columbia Üniversitesi Ortadoğu, Güney Asya ve Afrika Çalışmaları Bölümü Türk Dili Programı Koordinatörü ve Profesörü. Minnesota Üniversitesi'nde Öğretim Uzmanı olarak çalıştı. Respect Enstitüsü’nün yönetim kurulu üyesi.

- Sh. Muhammad Elshinawy - Pennsylvania İslami Eğitim Merkezi Dini Direktörü. Aynı zamanda Yaqeen Enstitüsü'nde araştırmacı.

- Dr. Muhammad Nisarul Haqq - Houston Üniversitesi ve ASIA İmamı (Amerikan İslami Farkındalık Derneği) İslam Merkezi'nde Profesör.

- İmam Ömer Şakir- İmam Bilal ibn Rabah Mescidi imamı. Kendisi aynı zamanda Teksas Ceza Adalet Bakanlığı'nın bölge chaplaini.





Bağış programı tanıtım linki:

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