Samanyolu Haber /Dünya / Ailesini geçindirmek için yemek teslimatı yapıyordu /27 Aralık 2019 12:56

Ailesini geçindirmek için yemek teslimatı yapıyordu

Yemek teslimat şirketinde şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, 26 Aralık Perşembe sabah saatlerinde Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny’s restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı.

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Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Virginia eyaletinde yemek teslimatı yapan bir Türkiye vatandaşı, siparişi almak için girdiği restoranda silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Yemek teslimat şirketi DoorDash'ta şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür, perşembe sabah saatlerinde Virginia eyaleti Manassas bölgesindeki Denny’s restoranında iki soyguncu tarafından saldırıya uğradı. 

SİLAHLI VE MASKELİ SOYGUNCULAR RESTORANI BASTI

Konuya ilişkin açıklama yapan Virginia polisi, silahlı ve maskeli soyguncuların söz konusu restorana girdiğini ve içerdeki 23 kişinin cüzdan ve telefonlarını aldığını belirtti. 

DoorDash'ta şoförlük yapan 56 yaşındaki Yusuf Özgür evli ve iki çocuk babasıydı.

Soygun esnasında siparişi almak için içeri giren Özgür'ün kapıyı tuttuğu ancak soyguncuların Özgür'ün kafasına sopa ile vurup daha sonra göğüs bölgesine ateş ettiği bildirildi.

İçerideki bir kişiyi daha ateş ederek yaralayan soyguncuların olay yerinden kaçtığı belirtilirken, eyalet polisi fâilleri arıyor. 

BULANA YA DA İHBAR EDENE 10 BİN DOLAR

Polis, soyguncuları bulana ya da ihbar edene 10 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.

16 ve 10 yaşlarında iki çocuk babası olan Özgür'ün geçimini sağlamak için iki işte çalıştığı ve yemek teslimatını ek iş olarak yaptığı belirtildi.

Özgür'ün cenaze masrafları için GoFundMe adlı bağış toplama sitesi üzerinden yardım kampanyası başlatıldı.
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