Amerika'dan Doğu Akdeniz çağrısı

ABD'li bakan Pompeo, Doğu Akdeniz'deki gerilimle ilgili açıklama yaptı.Pompeo, Kıbrıs Rum Cumhuriyeti’ne uyulanan ambargonun kaldırılmasına ilişkin "Ambargonun kaldırılmasının doğru bir karar olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.





Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) uygulanan 33 yıllık silah ambargosunu 'kısmi' olarak kaldırdı.





ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, dün Güney Kıbrıs lideri Nikos Anastasiadis'i arayarak kararı bildirdi.Doğu Akdeniz'de Türkiye ve Yunanistan arasında gerilimin yaşandığı dönemde alınan karara Ankara tepki gösterdi.





Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, kararın müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığı" ve Türkiye'nin "Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacağı" ifade edildi.





ABD Dışişleri Bakanlığı, ambargo kararının "ölümcül olmayan savunma malzemeleri kapsadığını" ve sadece 2021 mali yılı için geçerli olduğunu duyurdu.





Türkiye Dışişleri Bakanlığı, silah ambargosunu kaldırması kararına ilişkin yaptığı açıklamada, "Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD'nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır" ifadesini kullandı.





Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunun kaldırılması yönünde açıkladığı kararın, adadaki iki halk arasındaki eşitliği ve dengeyi yok saydığı bildirildi.





Bu kararın, Kıbrıs meselesinin çözüme kavuşturulması yönündeki çabaları olumsuz etkileyeceğinin de muhakkak olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:





"Doğu Akdeniz'de gerginliğin azaltılması amacıyla çaba harcanan bir dönemde, ABD’nin bölge barış ve istikrar ortamını zehirleyen bu tür bir kararın altına imza atması müttefiklik ruhuyla da bağdaşmamaktadır. ABD'nin bu kararını gözden geçirmesini, bölgede barış ve istikrarın tesisi için mevcut çabalara destek vermesini bekliyoruz. Aksi takdirde Türkiye, garantör ülke olarak, hukuki ve tarihi sorumluluğuna uygun olacak şekilde Kıbrıs Türk halkının güvenliğini garanti altına alacak gerekli mukabil adımları kararlılıkla atacaktır."





ABD, Türkiye tarafından 1974’te başlatılan Kıbrıs’ta başlatılan “Barış Harekâtı” sonrasında Türkiye ve o zamanki adıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’ne silah ambargosu uygulamaya başladı.





ABD Başkanı Jimmy Carter, 1977'de Türkiye’ye uygulanan silah ambargosunu kaldırdı. ABD, 1987'de bütün Kıbrıs'ı kapsayacak şekilde yeni bir ambargo kararı aldı.