ABD'den eli boş döndüğünü itiraf etti

SAMANYOLUHABER- Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği Amerika Birleşik Devletleri’nden (ABD) eli boş döndü.







Erdoğan, VIP uçağına akredite gazetecilere verdiği mülakatta ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme imkânı bulamadığını ve F-35 taarruz uçağı programına Türkiye’nin yeniden dahil edilmesine dair herhangi bir mutabakata varılamadığını söyledi.





AMERİKA’YA “BİZİ OYALAMASINLAR” MESAJI





Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge için ABD ile müzakerelerin devam ettiğini belirten Erdoğan, “Türkiye oyalanacak ülke değildir, planladığımız adımları hayata geçireceğiz.” sözleri ile ihtilafların devam ettiğini ima etti.





Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) ve İyi Parti temsilcilerinin Uluslararası Para Fonu (IMF) heyetiyle yaptığı görüşmeyle ilgili olarak "Kimden neyi kaçırıyorlar?" diye sordu.





Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ü yaylım ateşine tutan Pelikan Grubu'nun başındaki isim olan Hilal Kaplan (sağ tarafta, arkadan 2'inci sırada) da Amerika kafilesinde yer aldı.

Erdoğan, “ABD ile güvenli bölge müzakerelerinde hangi noktadayız? Somut adımların atılması için iki hafta süre vermiştiniz, bu süre hala işliyor mu?” sorusuna da cevap verdi.





“DÖNDÜKTEN SONRA KENDİ HAREKÂT PLANIMIZI UYGULARIZ”





Erdoğan, “Bir kere bu takvim şu anda işliyor. Döndükten sonra da hemen ilgili arkadaşlarımızla bütün değerlendirmelerimizi yapmak suretiyle ne gibi adımlar atacağımızı daha önceki planlarımız çerçevesinde uygulamaya koyacağız. Çünkü Türkiye oyalanacak bir ülke değildir.” dedi.





Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile niçin görüşemediği sorusuna karşılık, “Bu seneki resepsiyon çok kısa ve özet geçti. Zaten resepsiyon fotoğraf çekimlerinden önceydi. Hemen orada görüşmemizi yapıp fotoğraf çekimi esnasındaki görüşmeden sonra müsaade alıp ayrıldık.” ifadelerini kullandı.





Hemen akabinde, “Sayın Trump Houston'daki mitinge giderken uçakta telefonla da bir görüşme yaptık.” dedi.





"Erdoğan'ın uçağına binmem" diyen Ahmet Hakan (solda, arka tarafta), Amerika seyahatinde Saray'ın akredite ettiği gazeteciler arasındaydı.





"F-35 KONUSUNDA BEN KENDİLERİNE TEKLİFİMİ YAPTIM"





Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi alması sebebiyle Amerika, Türkiye’yi F-35 taarruz uçağı programından çıkarılmıştı.





F-35 krizine dair temasları olduğunu aktaran Erdoğan şunları dile getirdi: “F-35 konusunda iş tam manasıyla henüz çözüldü diyemeyiz. Ama ben kendilerine teklifimi yaptım. ‘S-400 yanında sizden de Patriot alabiliriz’ dedim.”





“Bunu bizzat Sayın Trump’a söyledim. Kendileri de ‘Bu eğer ciddiyse bunun üzerine çalışalım’ dediler.” bilgisini veren Erdoğan, “S-400’leri nasıl aldıysak, bu konuda bize gelecek olan teklifin de gerçekten onu aratmaması lazım. Öyle bir teklif olması halinde biz bir alternatif savunma sistemini de Türkiye'ye kazandırmış oluruz.” dedi.





"KİMDEN NEYİ KAÇIRIYORLAR?”





Erdoğan, CHP ve İyi Parti’nin ekonomiden sorumlu iki ismi Faik Öztrak ve Durmuş Yılmaz’ın IMF heyeti ile görüşmesinden duyduğu rahatsızlığı da paylaştı.





Erdoğan, "Medyanın söylediklerine, yazdıklarına baktığımız zaman gizlilikten bahsediyorlar. Ben niye görüştüler falan diye de bir derdin içerisinde değilim. Görüşmüşler, görüşmemişler o ayrı bir konu. Tamam da kimden neyi kaçırıyorsunuz?” şeklinde konuştu.