Samanyolu Haber /Gündem / Amerika'dan ilk açıklama geldi! /11 Haziran 2020 16:41

Amerika'dan ilk açıklama geldi!

İstanbul 14'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nin Emniyet amiri Metin Topuz'u tek delil olmadan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırmasına ilk tepki Amerika'dan geldi. Amerika Birleşik Devletleri (ABD) adına yapılan açıklamada, "Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın sür'atle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." denildi.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nda "irtibat elemanı" olarak görev yapan Emniyet amiri Metin Topuz'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ABD Türkiye Büyükelçiliği tepki gösterdi.

Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabında şu ifadeler yer aldı: "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları takip etmişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz." 

ABD VİZE İŞLEMLERİNİ DURDURMUŞTU

Topuz'un 17 Ekim 2017'de tutuklanması üzerine Türk-Amerikan ilişkilerinde "vize krizi" patlak vermişti.

ABD, Topuz'un tutuklanmasının akabinde Türkiye vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almış, Ankara da aynı şekilde karşılık vermişti. 

Kriz, tarafların yaptığı müzakereler sonunda 2017 yılı aralık ayında aşılabilmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'dan ilk açıklama geldi! Sonraki Haber >>

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Beyin ameliyatı sırasında zeytin dolması yaptı

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

Bir köle tüccarının heykeli daha söküldü

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

ABD Polisinden bir tepki çeken hareket daha

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

Ahmet Taşgetiren’in çaresizliği: Youtube’da üç maymun

İkinci George Floyd vakası!

İkinci George Floyd vakası!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Seattle'da göstericilere araçla çarptı... Ateş açtı ve kaçtı!

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Bizi vurmayı mı geldiniz?

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Havuzcular canlı yayında halk röportajına çıkarsa: Millet bunaldı artık!

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Washington DC ünlü anıta yıldırım düştü

Darbeci AKP!

Darbeci AKP!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:23