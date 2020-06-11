Amerika'dan ilk açıklama geldi!

SAMANYOLUHABER- Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) İstanbul Başkonsolosluğu'nda "irtibat elemanı" olarak görev yapan Emniyet amiri Metin Topuz'a "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezası verilmesine ABD Türkiye Büyükelçiliği tepki gösterdi.





Büyükelçiliğin resmi Twitter hesabında şu ifadeler yer aldı: "ABD'li yetkililer, Metin Topuz'a yönelik davada İstanbul'daki tüm duruşmaları takip etmişlerdir. Bugünkü kararın derin hayal kırıklığı içindeyiz. Bu kararı destekleyecek inandırıcı bir delil görmediğimiz gibi, kararın süratle üst mahkeme tarafından bozulmasını diliyoruz."





ABD VİZE İŞLEMLERİNİ DURDURMUŞTU





Topuz'un 17 Ekim 2017'de tutuklanması üzerine Türk-Amerikan ilişkilerinde "vize krizi" patlak vermişti.





ABD, Topuz'un tutuklanmasının akabinde Türkiye vatandaşlarına yönelik göçmen olmayan vize hizmetlerini askıya almış, Ankara da aynı şekilde karşılık vermişti.





Kriz, tarafların yaptığı müzakereler sonunda 2017 yılı aralık ayında aşılabilmişti.