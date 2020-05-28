Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'dan yeni S-400 mesajı: Yersiz! /28 Mayıs 2020 00:27

Amerika'dan yeni S-400 mesajı: Yersiz!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini güçlendirme ve genişletme isteğinden endişe duyduklarını belirtti.

SHABER3.COM

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki siyasi ve ticari yakınlaşmadan rahatsızlık duyduğunu artık saklama gereği duymuyor.
 
ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Washington'da düzenlediği video konferansta sorulara cevap verdi.

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın etkili isimlerinden Matthew Palmer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını "yersiz" diye niteledi.
 
"RUS ASKERİ TEÇHİZAT ALIMI NATO ÜYESİ İÇİN YERSİZ"

Palmer, "Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD'de endişe kaynağı olduğu ortada." diye konuştu. 

Palmer, "Bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve ABD ile Türkiye'yi, aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ

AKP lideri Erdoğan, Rusya'dan 2,5 milyar dolar mukabilinde S-400 hava savunma sistemi satın almıştı. Rusya sistemin ilk bataryasını 2019 yılı temmuz ayında Ankara Mürted Askeri Üssü'nde teslim etmişti. Sistemin aktif hâle getirilip getirilmeyeceği hâlâ muamma. 

Konuya yakın kaynaklar Korona krizinde para arayan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan ekonomik yardım sözü alabilirse S-400'leri rafa kaldıracağını iddia ediyor.  
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'dan yeni S-400 mesajı: Yersiz! Sonraki Haber >>

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Trabzon'a göktaşı mı düştü?

Polis şiddeti bitmiyor!

Polis şiddeti bitmiyor!

TSK konvoyu geçerken patlama!

TSK konvoyu geçerken patlama!

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

ABD’de dehşet anları… Polis şüpheliyi boğarak öldürdü

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

Putin video konferansta kızdı, kalemi masaya attı

İlginç soygun girişimi

İlginç soygun girişimi

Çilekten soğutan video!

Çilekten soğutan video!

Koronavirüs programında zeybek!

Koronavirüs programında zeybek!

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Vali kimden hediye umre ziyareti istedi?

Taraftar Korona yasağını deldi!

Taraftar Korona yasağını deldi!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
01:55:49