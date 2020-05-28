Amerika'dan yeni S-400 mesajı: Yersiz!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki siyasi ve ticari yakınlaşmadan rahatsızlık duyduğunu artık saklama gereği duymuyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Matthew Palmer, Alman Marshall Fonu'nun (GMF) Washington'da düzenlediği video konferansta sorulara cevap verdi.





ABD Dışişleri Bakanlığı'nın etkili isimlerinden Matthew Palmer, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasını "yersiz" diye niteledi.

"RUS ASKERİ TEÇHİZAT ALIMI NATO ÜYESİ İÇİN YERSİZ"





Palmer, "Türkiye'nin Rusya ile iş birliğini genişletme ve güçlendirme ve bazı konularda anlaşmalar elde etme isteğinin ABD'de endişe kaynağı olduğu ortada." diye konuştu.





Palmer, "Bu özellikle Rus askeri teçhizatın alımı alanıyla ilgili. Bunun bir NATO müttefiki için yersiz olduğunu ve ABD ile Türkiye'yi, aralarındaki anlaşmazlıkların şiddetlenmesinin kaçınılmaz olduğu bir konuma getirdiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.





TÜRKİYE 2,5 MİLYAR DOLAR ÖDEDİ





AKP lideri Erdoğan, Rusya'dan 2,5 milyar dolar mukabilinde S-400 hava savunma sistemi satın almıştı. Rusya sistemin ilk bataryasını 2019 yılı temmuz ayında Ankara Mürted Askeri Üssü'nde teslim etmişti. Sistemin aktif hâle getirilip getirilmeyeceği hâlâ muamma.





Konuya yakın kaynaklar Korona krizinde para arayan Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'tan ekonomik yardım sözü alabilirse S-400'leri rafa kaldıracağını iddia ediyor.