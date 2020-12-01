Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'dan sonra bir ülkede daha! /01 Aralık 2020 14:04

Amerika'dan sonra bir ülkede daha!

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Utah eyaletinde Red Rock Çölü'nde bulunan esrarengiz metal monolitin benzeri şimdi de Romanya'da ortaya çıktı.

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Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde Batca Doamnei Tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu.

Üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne maksatla diktiği bilinmiyor.

Romanya'daki yapı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde ortaya çıktıktan sonra esrarengiz şekilde kaybolan monolite benzerliği dikkati çekti.

Utah'ta dikdörtgen şeklindeki gizemli monolit, 18 Kasım'da ortaya çıkmış, 27 Kasım'da kaybolmuştu.

“HANGİ GEZEGENDEN OLURSANIZ OLUN KANUN DIŞIDIR”

Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı, "Federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun kanun dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.

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