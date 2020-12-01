Amerika'dan sonra bir ülkede daha!

Romanya'nın Piatra Neamt şehrinde Batca Doamnei Tepesine dikilmiş 4 metre uzunluğunda bir monolit bulundu.







Üçgen şeklindeki içi boş, dışı karalama ile kaplı monoliti kimin, ne maksatla diktiği bilinmiyor.





Romanya'daki yapı ile Amerika Birleşik Devletleri'nin Utah eyaletinde ortaya çıktıktan sonra esrarengiz şekilde kaybolan monolite benzerliği dikkati çekti.





Utah'ta dikdörtgen şeklindeki gizemli monolit, 18 Kasım'da ortaya çıkmış, 27 Kasım'da kaybolmuştu.





“HANGİ GEZEGENDEN OLURSANIZ OLUN KANUN DIŞIDIR”





Utah Kamu Güvenliği Havacılık Bürosu, nesnenin uzaylılar tarafından oraya getirilmiş olduğu iddialarına karşı, "Federal hazine arazilerinde, izinsiz sanat yapmak ya da yapı inşa etmek, hangi gezegenden olursanız olun kanun dışıdır." ifadelerini kullanmıştı.



