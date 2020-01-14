Amerika'dan suikast açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikasti hakkında çarpıcı sözler sarf etti.





Pompeo, Süleymani suikastinin Washington'ın rakipleri Çin ve Rusya gibi ülkeleri muhtemel saldırılardan caydırmak için yapılan daha geniş kapsamlı bir stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.





"SÜLEYMANİ SALDIRI HAZIRLAĞINDAYDI" İDDİASI





Stanford Üniversitesi'nde konuşan Pompeo'nun Süleymani suikastinden bahsederken ABD'ye karşı yapılan ani saldırı planlarından bahsetmemesi dikkati çekti.





Washington suikaste gerekçe olarak "Süleymani'nin saldırı planı yaptığına" dair istihbaratı göstermişti.





Pompeo, ABD'nin elinin İran karşısında "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu ifade etti.





Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Irak'ın başşehri Bağdat'ta havalimanında bindiği arabanın içinde öldürülmüştü.





ABD Başkanı Donald Trump suikast emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.