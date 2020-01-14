Samanyolu Haber /Dünya / Amerika'dan suikast açıklaması /14 Ocak 2020 12:02

Amerika'dan suikast açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kasım Süleymani suikasti ile Rusya, İran ve Çin'e mesaj verdiklerini kaydetti.

İşte İranlı general Kasım Süleymani'nin vurulan aracı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin suikasti hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

Pompeo, Süleymani suikastinin Washington'ın rakipleri Çin ve Rusya gibi ülkeleri muhtemel saldırılardan caydırmak için yapılan daha geniş kapsamlı bir stratejinin bir parçası olduğunu söyledi.

"SÜLEYMANİ SALDIRI HAZIRLAĞINDAYDI" İDDİASI

Stanford Üniversitesi'nde konuşan Pompeo'nun Süleymani suikastinden bahsederken ABD'ye karşı yapılan ani saldırı planlarından bahsetmemesi dikkati çekti. 

Washington suikaste gerekçe olarak "Süleymani'nin saldırı planı yaptığına" dair istihbaratı göstermişti.

Pompeo, ABD'nin elinin İran karşısında "hiç olmadığı kadar güçlü" olduğunu ifade etti. 

Kasım Süleymani, 3 Ocak'ta Irak'ın başşehri Bağdat'ta havalimanında bindiği arabanın içinde öldürülmüştü. 

ABD Başkanı Donald Trump suikast emrini kendisinin verdiğini açıklamıştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Amerika'dan suikast açıklaması Sonraki Haber >>

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

Elleri ve gözleri bağlı gözaltındaki rütbeli askerleri böyle dövdüler

AKP'ye sert sözler...

AKP'ye sert sözler...

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

Müdürden kız öğrencilere hakaret!

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

İran'ın füze saldırısında neden hiç kimseyi vuramadığı anlaşıldı

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Soylu'nun burnundan kan geldi!

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Umman Sultanı, BAE Veliaht Prensi'nin elini havada bıraktı

Kaza kaçınılmaz oldu

Kaza kaçınılmaz oldu

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Alaska'da donmak üzere 23 gün sonra kurtardı

Lüks bina patlatıldı

Lüks bina patlatıldı

Minibüs markete daldı

Minibüs markete daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:39:40