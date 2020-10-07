Amerika'dan test atışına ilk cevap!

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Dışişleri Bakanlığı'ndan bir kaynak, “Konudan haberdarız. Türkiye’nin S-400 hava savunma sistemini satın almasına karşı çıkmaya gayretle devam ediyoruz. Ankara’nın S-400’ün kullanıma geçirilmesi konusunda çaba göstermeye devam ettiğine dair gelen bilgilerden dolayı da derin endişe duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.





Konuya yakın kaynak, S-400 satın alması sebebiyle Türkiye’nin F-35 taarruz uçağı programından çıkarılmasının, Washington’ın konuya ne kadar ciddi yaklaştığının işareti olduğunu vurguladı.





MALİ VE ASKERİ MÜEYYİDELER HÂLÂ MASADA





Aynı kaynak şunları dile getirdi: “S-400 anlaşmasının ikili ve NATO ile ilişkilerin önünde büyük bir engel teşkil ettiğini, aynı zamanda muhtemel Amerika'nın Hasımlarıyla Müeyyideler Yoluyla Mücadele Kanunu (CAATSA) müeyyidelerinin getirilmesi riski taşıdığını en üst düzeylerde vurgulamaya devam ediyoruz.”





2019 yılı temmuz ayından beri Ankara Mürted (Akıncı) Üssü'nde hangarda bekletilen S-400 hava füze savunma sistemi bataryası önceki Sinop’a nakledildi.





5-16 Ekim tarihleri arasında test atışları ile sistem aktif hâle getirilecek.