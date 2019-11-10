Amerika'dan yeni Suriye açıklaması

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Suriye'deki ABD askerlerinin sayısına dair bir soruya, "Binden az, 500 civarında, hatta belki 600 kişi olabilir." dedi.







Suriye'de 2011'de başlayan çatışmalara IŞİD'e yönelik hava saldırılarıyla 2014 yılının eylül ayında dahil olan ABD, 2015'ten itibaren üs ve askeri noktalar kurma faaliyetine hız verdi.





TRUMP'A GÖRE ASKERLER ÇEKİLECEKTİ





ABD Başkanı Donald Trump şahsi Twitter hesabında birkaç defa, "Suriye'deki askerlerimizin eve dönme vakti geldi." ifadelerini kullanmıştı.





Konuya dair son açıklama, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley'den geldi.





Milley, ABC kanalına verdiği mülakatta Suriye'deki ABD askerlerinin kalmaya devam edeceğini söyledi.