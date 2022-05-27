Samanyolu Haber /Gündem / Amerikalı aktör Ray Liotta hayatını kaybetti /27 Mayıs 2022 11:30

Amerikalı aktör Ray Liotta hayatını kaybetti

Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında yaşamını yitirdi. Menajeri Jennifer Craig, Liotta'nın film çekimi için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

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'Düşler Tarlası' (Field of Dreams) filminde canlandırdığı Shoeless Joe Jackson, 'Sıkı Dostlar' (Goodfellas)  filminde ise Henry Hill karakteriyle tanınan Amerikalı aktör Ray Liotta, 67 yaşında hayatını kaybetti.

Menajeri Jennifer Craig, The Hollywood Repoter sitesine yaptığı açıklamada, Ray Liotta'nın bir filmin çekimleri için bulunduğu bir yerde uykusunda hayatını kaybettiğini açıkladı.

DANGEROUS WATERS ÇEKİMLERİNDEYDİ

Liotta'nın Dominik Cumhuriuyeti'nde Film çekiminde hayatını kaybettiği öğrenildi. Ünlü aktörün sözcüsü BBC'ye haberi doğruladı. Sözcü Jennifer Allen, aktörün Dangerous Waters isimli filmin çekimlerinde olduğunu söyledi.

HENRY HILL ROLÜYLE ÜN KAZANMIŞTI

Ray Liotta, Martin Scorsese'nin mafya filmi Goodfellas'taki Henry Hill rolüyle büyük ün kazanmıştı. Filmde Robert De Niro ve Joe Pesci de rol alıyordu. Liotta, Kevin Costner'ın ünlü beyzbol filmi Field of Dreams filminde de rol aldı.
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